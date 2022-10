SALUTE MENTALE, MORATTI: AUMENTATI RIMBORSI E POSTI LETTO ADULTI, A BREVE PROVVEDIMENTO SU MINORI CON PROBLEMI PSICHICI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 28 ottobre 2022 – “Seguendo le indicazioni degli organismi internazionali (OMS) e della letteratura scientifica che invitano i governi a investire maggiori risorse sulla salute mentale oggi, su mia indicazione, la Giunta ha approvato una delibera che dispone l’aumento del 2,5% delle tariffe sanitarie riconosciute alla rete residenziale e semiresidenziale della salute mentale per adulti”.

Così la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti, commenta la delibera approvata oggi dalla Giunta regionale che dispone l’adeguamento delle tariffe, a partire dal 1° aprile 2022, per un importo massimo complessivo di 2,9 milioni di euro.

“Questo provvedimento – sottolinea la vicepresidente – segue di pochi giorni un’altra delibera che ha visto aumentare i rimborsi e, in modo molto consistente, il numero dei posti nelle comunità terapeutiche per tossicodipendenti, consapevoli che spesso i comportamenti violenti e aggressivi sono il risultato dell’assunzione di sostanze in persone con disturbi psichici”.

“L’attuale provvedimento – conclude Letizia Moratti – riguarda gli adulti, ma a breve Regione emanerà un’ulteriore importantissima determina che, come previsto dalla programmazione 2022, riguarderà i minori con problemi psichici nella consapevolezza che l’intervento deve essere sempre più precoce e tempestivo per essere efficace”.