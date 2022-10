 A LECCO LA SETTIMANA DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE

Lecco dedica una serie di iniziative alla mobilità sostenibile: tutte le info a questo link.

Il tutto prenderà inizio sabato 29 ottobre in piazza Garibaldi dalle 9:30 alle 12:30 con un momento dedicato ai più piccoli a tema “Patente per bambini con percorso tracciato” ed entrerà nel vivo giovedì 3 novembre mattina con l’iniziativa “A scuola in bici” in programma a Germanedo con la scuola Nazario Sauro e FIAB-LeccoCiclabile e l’open day del Piedibus.

A seguire, giovedì pomeriggio dalle 17 alle 19 al Palazzo delle Paure, si terrà il secondo appuntamento con Lecco Eco Platform, “Verso la costruzione di un sistema turistico sostenibile lecchese“, mentre venerdì 4 novembre, sempre al Palazzo delle Paure, alle 9:30 si terrà la premiazione della High School Challange, il progetto realizzato con Legambiente Lecco e Fondazione Bruno Kessler. Venerdì alle 17.30, nella medesima location, saranno presentate anche il quadro conoscitivo del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile e le strategie di mobilità sottese al Biciplan. Sabato 5 novembre la “settimana” si concluderà con un’escursione, in partenza alle 9, lungo il sentiero Pedemonte che conduce all’Eremo del Monte Barro, con l’inaugurazione dei pannelli informativi delle diverse stazioni