Assago. Evangelici: in 10mila al Mediolanum Forum per il Noi Festival con Franklin Graham

Durante la pandemia montarono un ospedale da campo a Cremona

(mi-lorenteggio.com) Assago, 29 ottobre 202 – Franklin Graham è il presidente della Billy Graham Evangelistic Association e della Samaritan’s Purse, organizzazione cristiana evangelica impegnata nella risposta ai disastri e alle calamità

Nel 2020, quando il nord Italia divenne uno dei primi posti colpiti dalla pandemia di COVID-19, Franklin si è mosso velocemente per aiutare. Samaritan’s Purse mandò un ospedale da campo mobile a Cremona per curare chi era malato e soffriva, la Billy Graham Evangelistic Association mandò cappellani per confortare i pazienti e portare speranza nel nome di Gesù Cristo. Molte persone hanno trovato la luce in un periodo molto buio e oggi, al Forum, si è svolto un momento di festa con il Noi Festival, con ospiti come Taya Smith, i The After, Tommy Coones Band e Dennis Agajand.

V. A.