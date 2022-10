Milano. 69enne ucciso a colpi di pistola a Figino

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2022 – Questa sera, intorno alle ore 19.45, in via Fratelli Zanzottera, a Figino, nella periferia ovest della città un uomo di 69 anni è stato colpito con alcuni colpi di arma da fuoco. Sul posto è giunto l’elisoccorso, un’automedica e un’ambulanza, ma, inutili i soccorsi.

Sul posto è giunta anche la Polizia, che ha identificato l’uomo: si tratta del capo ultrà dell’Inter Vittorio Boiocchi, 69 anni, il quale, resideva a Figino e aveva trascorso in carcere 26 anni ed era sorvegliato speciale. In corso le indagini per risalire al movente e all’autore o agli autori dell’agguato in strada.

V. A.