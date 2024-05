(Mi-lorenteggio.com) Corsico, 3 maggio 2024 – Stamane, alle ore 8.50, lungo la Tangenziale Ovest, allo svincolo dS.S. 494 Vigevano/MI – Lorenteggio in direzione A8 Laghi, è avvenuto un incidente tra due veicoli, uno dei quali, dopo l’impatto, ha terminato la sua corsa contro il guardrail. Sul posto è giunta la Polizia Stradale e un’ambulanza della Croce rossa di Buccinasco, che ha soccorso un ferito, un uomo di 77 anni, che è stato trasportato in codice verde in ospedale.

