GRATOSOGLIO – FLASH MOB PER LA PACE. DI MARCO (M5S): “È L’ORA DELLE RISPOSTE E DI PORTARE LA PAROLA PACE TRA LA GENTE”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 29 ottobre 2022 – Oggi in piazza Senza Nome, nel cuore degli stabili di via Saponaro, si è svolto il secondo flash Mob per la pace.

Una cinquantina di persone si sono raccolte, vestite di bianco e mostrando cartelli con la scritta pace in tutte le lingue del mondo, intorno alle parole de: “La Tregua” il capolavoro dello scrittore Primo Levi, letto ad alta voce nel silenzio della Piazza.

Con loro i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle: Nicola Di Marco, Raffaele Erba e Massimo De Rosa. Presenti anche Maria Angela Danzì, europarlamentare M5S e Elena Sironi, senatrice M5S.

Nicola Di Marco, capogruppo M5S Lombardia: “Oggi siamo in un quartiere che più vive il disagio e le difficoltà economiche dell’aggressione della Russia su l’Ucraina. In un luogo dove i cittadini chiedono risposte. Ed è proprio la parola Pace che abbiamo voluto portare in questa piazza che storicamente è rimasta, appunto, senza nome. Oggi siamo qui, ancora una volta, per chiedere a tutti i livelli istituzionali di rimettere al centro del dibattito politico la necessità di trattative e negoziati che portino alla cessazione del conflitto. A maggior ragione dopo l’insediamento del nuovo Governo, che nel chiedere la fiducia alle Camere si è dimenticato di pronunciare la parola pace, oltre a non aver nemmeno spiegato la strategia che vorrà adottare nei tavoli internazionali”, conclude Di Marco.