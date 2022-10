Seveso. 31enne ferito con arma da taglio, trasportato in elicottero al Niguarda

(mi-lorenteggio.com) Seveso, 30 ottobre 2022 – Questa sera, intorno alle ore 18.00, l’elisoccorso di Milano è entrato in azione per atterrare vicino a via Stoppani, dove un 31enne è rimasto ferito con un’arma da taglia. Oltre all’elisoccorso, sul posto è giunta un’automedica insieme ad un’ambulanza, ma, il ferito è stato trasportato con l’elicottero all’ospedale Niguarda di Milano in codice giallo. Sul posto sono giunte anche le forze dell’ordine che indagano per ricostruire la dinamica di quanto avvenuto.

Redazione