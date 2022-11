COMMEMORAZIONE DEFUNTI, A MILANO E IN LOMBARDIA DECISO AUMENTO VENDITA FIORI (+20%)

(mi-lorenteggio.com) Milano, 1 novembre 2022 – In vista della ricorrenza della celebrazione dei defunti, si registra – rispetto allo scorso anno – un deciso incremento delle vendite di fiori e piante, in particolare di crisantemi. Lo comunica l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (gruppo della Grande Distribuzione che conta una settantina di punti vendita, una cinquantina dei quali in Lombardia). Nell’ultima settimana di ottobre, l’acquisto dei fiori, prevalentemente crisantemi, è infatti aumentato – se rapportato allo stesso periodo del 2021 – del 20%. “Una tendenza, quella dell’attenzione verso la floricoltura – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione dei ‘Supermercati Il Gigante’ – in costante crescita. In generale e in occasione di altre festività, il cliente guarda con crescente interesse al settore green. Un trend che, per la celebrazione dei defunti, si accentua e diventa ancora più forte, come dimostra l’impennata di acquisti di fiori”.

