Celebrazione del 4 Novembre a Buccinasco

In occasione del Giorno dell’Unità nazionale e della Giornata nazionale delle Forze

armate, venerdì 4 novembre alle ore 11 si terrà la cerimonia istituzionale davanti allo

storico Monumento ai Caduti presso il Cimitero comunale di via Romagna

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (2 novembre 2022) – Insieme alle istituzioni cittadine, alle scuole, alle associazioni e a tutta la cittadinanza, l’Amministrazione comunale di Buccinasco celebra il Giorno dell’Unità nazionale e la Giornata nazionale delle Forze armate con la cerimonia istituzionale in programma venerdì 4 novembre alle ore 11 presso il cimitero comunale di via Romagna, dove si trova lo storico Monumento ai Caduti, ristrutturato lo scorso anno.

Alla cerimonia parteciperà anche la Banda civica G. Verdi di Buccinasco.

Sabato 5 novembre alle ore 17.30 presso la parrocchia S. Maria Assunta (Romano Banco) si terrà anche la S. Messa in suffragio dei Caduti di tutte le guerre.

“Celebriamo come ogni anno questa importante ricorrenza – dichiara il sindaco Rino Pruiti – che ci ricorda non solo l’Unità nazionale dopo la fine della Prima guerra mondiale ma ci permette anche di commemorare i Caduti di tutte le guerre, del passato e di oggi, e di ringraziare le nostre Forze armate che ogni giorno tutelano la nostra sicurezza. Come gli anni scorsi, abbiamo scelto di condividere la cerimonia con i nostri studenti perché a loro abbiamo il dovere di affidare la nostra Storia. Dalla conoscenza del passato e dei tanti sacrifici umani che hanno costruito il nostro Paese, si formano i cittadini di domani”.