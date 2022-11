(mi-loremteggio.com) Orsenigo, 4 novembre 2022 – Intorno alle ore 14.40, una 24enne è stata investita da un veicolo in via per Erba, riportando un grave trauma cranico. Soccorsa con l’elicottero, la giovane è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

