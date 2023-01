(mi-lorenteggio.com) Busto Arsizio, 3 gennaio 2023 – Questa notte, intorno alle ore 5.20, la Polizia insieme ai Vigili del Fuoco e ai sanitari di un’ambulanza e di un’automedica sono accorsi in viale Lombardia, dove un veicolo, per cause in fase di accertamento, è finito contro un albero. Nell’impatto, un uomo di 54 anni è rimasto ferito ed è stato trasportato in codice giallo all’ospedale di Legnano, mentre, un’altra persona è deceduta.

Redazione