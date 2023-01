Ragazza israeliana accoltellata a Termini, fermato a Milano il ricercato

(mi-lorenteggio.com) Milano, 3 gennaio 2023 – È nella caserma Montebello, sede del Nucleo Radiomobile Carabinieri di Milano, l’autore dell’accoltellamento ai danni di una donna alla Stazione Termini di Roma il 31 dicembre scorso.



È stato fermato a Milano Aleksander Mateusz Chomiak (CHI È), il clochard polacco di 24 anni ricercato con l’accusa di aver accoltellato la sera del 31 dicembre una ragazza di 24 anni, cittadina israeliana, alla stazione Termini a Roma. A compiere il fermo sono stati due carabinieri, marito e moglie, liberi dal servizio. Il giovane dovrà rispondere di tentato omicidio. La vittima, ricoverata al policlinico Umberto I, è stabile ma ancora in prognosi riservata.

L’aggressione si è consumata in una ventina di secondi a poca distanza da una biglietteria automatica dove la ragazza, Abigail Dresner residente a Tel Aviv, stava acquistando un tagliando per il treno che porta all’aeroporto di Fiumicino, dove avrebbe dovuto prendere il volo per Israele. L’uomo, vestito di scuro, con un cappello con visiera calato sul viso, si è avvicinato alla 24enne camminando lentamente, quasi barcollando. Con la mano destra ha cercato l’arma in un sacco di plastica azzurro che aveva con sé, poi è scattato in direzione della ragazza, colpita alle spalle con tre fendenti. Dopo il raid l’uomo ha rimesso il coltello nella sacca ed è scappato via.