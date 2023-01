A Buccinasco, la salute non aspetta, al via il servizio gratuito infermieristico con le farmacie comunali

Buccinasco (5 gennaio 2023) – Quante volte accade di avere la necessità di un’iniezione o una medicazione e non sapere a chi rivolgersi?

Ora per volontà del Comune, a Buccinasco la cittadinanza avrà a disposizione un servizio

infermieristico gratuito finanziato con fondi comunali presso il PoliFarmaLab, il poliambulatorio di piazza Cavalieri di Vittorio Veneto 25, nei locali dove ci sono anche gli studi di medici di famiglia e al mattino è attivo il Centro Prelievi.

Un’iniziativa fortemente voluta dall’Amministrazione comunale, nel rispetto del programma di mandato, per compensare la mancanza di servizi di medicina territoriale.

Il servizio infermieristico sarà attivo da lunedì 9 gennaio 2023 tutti i lunedì e i giovedì dalle 17 alle19 con ACCESSO GRATUITO E SENZA APPUNTAMENTO.

Una nuova importante attività organizzata dalle Farmacie comunali che si aggiunge agli altri

servizi per il welfare delle famiglie e della cittadinanza (dal bonus bebè all’ostetrica a domicilio

fino agli incontri sulla salute e all’attività guidata di fitwalking in programma dalle prossime

settimane), all’insegna del motto “lunga vita a Buccinasco”.

Si possono richiedere gratuitamente le seguenti prestazioni sanitarie:

Iniezioni di terapie farmacologiche estemporanee

Rimozione punti di sutura

Medicazione lesioni cutanee o ferite chirurgiche

Urinocoltura da catetere estemporaneo o permanente

Sostituzione catetere vescicale

Medicazioni e assistenza a pazienti con accessi vascolari

Medicazioni e assistenza a pazienti con PEG o SNG

Monitoraggio pressione arteriosa, frequenza respiratoria e cardiaca

Monitoraggio saturazione ossigeno

Rilevazione glicemia capillare

Educazione sanitaria e addestramento