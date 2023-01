Corsico. Sicurezza urbana: il sindaco firma un patto con la Prefettura

Corsico (4 gennaio 2023) – Un patto per la sicurezza urbana è stato sottoscritto nei giorni scorsi dal sindaco Stefano Martino Ventura e dal Prefetto di Milano Renato Saccone. L’accordo prevede l’adozione di strategie congiunte per “migliorare la percezione di sicurezza dei cittadini e contrastare ogni forma di illegalità, favorendo l’impiego delle forze di polizia per far fronte a esigenze straordinarie del territorio”. Tra gli strumenti individuati, vi è principalmente il potenziamento del sistema di videosorveglianza comunale nelle aree più a rischio.

Nei giorni scorsi, la Giunta ha approvato lo schema prefettizio del “Patto per l’attuazione della sicurezza urbana”, ha autorizzato il sindaco Stefano Martino Ventura alla sua sottoscrizione e demandato al comandante del Corpo di polizia locale gli atti conseguenti e necessari all’esecuzione dell’accordo.

“Il protocollo con la Prefettura – dichiara il sindaco Stefano Martino Ventura – è un passo

fondamentale per lo scambio di informazioni. Vengono così potenziate le azioni di contrasto alla criminalità in sinergia e secondo una logica integrata, che è da sempre la nostra strategia. L’accordo è fondamentale anche per accedere alle risorse ministeriali per la videosorveglianza. Nel 2023 continueremo, infatti, con consistenti investimenti sul sistema di telecamere della città”.

Il Patto risponde alle esigenze dell’amministrazione comunale di rafforzare le azioni di prevenzione e di contrasto alle forme di illegalità presenti nel territorio, con particolare riferimento alle aree che per loro natura risultano facilmente soggette a fenomeni di degrado e illegalità diffusa (tra cui il centro cittadino, le aree periferiche, i parchi e i giardini pubblici e le principali strade di collegamento con i territori limitrofi).

“Come amministrazione – commenta l’assessore alla polizia locale Stefano Salcuni – abbiamo già impegnato nuove risorse per procedere con uno studio di fattibilità finalizzato al potenziamento del sistema di videosorveglianza sul nostro territorio. La firma dell’accordo tra il sindaco e il prefetto – conclude l’assessore – ci consente di accedere a nuove risorse per dotarci di nuovi sistemi tecnologicamente avanzati di videosorveglianza, sulla base di quanto definito nelle recenti linee guida nazionali”.

Presso la Prefettura di Milano verrà istituita una cabina di regia composta dai rappresentanti delle forze di polizia e della polizia locale, che avrà il compito di monitorare lo stato di attuazione del Patto, con cadenza semestrale.

Redazione