Gli Auguri di Buon Anno del Sindaco ai Cerianesi

(mi-lorenteggio.com) Ceriano Laghetto, 4 gennaio 2023 – Riceviamo e pubblichiamo:

Carissimi cerianesi,

voglio rivolgere a tutti voi i miei più sinceri auguri per il nuovo anno appena iniziato. Dopo le splendide giornate di avvicinamento al Natale, fitte di incontri con associazioni, gruppi e numerose realtà del nostro territorio, affrontiamo con speranza e ottimismo un nuovo anno che ci prepara nuove sfide e ci auguriamo porti anche tante soddisfazioni.

In cima ai desideri della quasi totalità delle tantissime persone incontrate in questi giorni speciali, ho trovato la cessazione della guerra in Ucraina. Rivivere oggi, di nuovo, nel cuore dell’Europa, il dramma delle sofferenze causate da un conflitto armato insensato come lo sono tutti i conflitti armati, provoca un senso di smarrimento, di preoccupazione e persino di vergogna in molti, che sperano che il nuovo anno segni la fine delle ostilità e l’inizio di un nuovo percorso di pace, solidarietà e collaborazione all’interno del nostro continente e in tutto il mondo.

Guardando alla nostra Ceriano, il 2023 si apre con l’avvio di cantieri importanti, a cominciare naturalmente da quello per la riqualificazione di piazza Diaz, che dovrà diventare il “salotto” del nostro paese, un luogo da vivere e da valorizzare come merita. Interventi significativi riguarderanno anche le frazioni Dal Pozzo e Villaggio Brollo, dove troveranno attuazione alcuni progetti messi a punto nei mesi scorsi.

Di fondamentale importanza sarà l’impegno destinato alla ricerca di finanziamenti specifici del Pnrr per l’efficientamento energetico degli edifici comunali, così da ridurre in maniera significativa e soprattutto continuativa, i consumi di gas ed elettricità, che hanno condizionato in maniera pesante il bilancio economico del 2022.

Sarà un anno di lavoro intenso sotto il profilo amministrativo che mi auguro di poter svolgere, insieme alla mia giunta, finalmente al di fuori dei periodi emergenziali che hanno fin qui caratterizzato il nostro mandato. Abbiamo la determinazione e l’entusiasmo necessari per continuare a lavorare con passione per rendere la nostra Ceriano sempre più bella ma anche più efficiente nel dare le risposte ai cittadini.

A tutti voi auguro di vivere un anno in salute, ricco di soddisfazioni personali e di momenti belli da trascorrere con le persone più care.

Il Sindaco

Roberto Leone Crippa