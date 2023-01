BAREGGIO – AI NEO-GENITORI UN PACCO CON PRODOTTI PER IL BENESSERE DEL NEONATO

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 5 dicembre 2023. Le famiglie di Bareggio che hanno avuto un bambino nel 2022 potranno ricevere gratuitamente un pacco dono con prodotti per la salute e il benessere del neonato. La Giunta comunale guidata da Linda Colombo ha infatti aderito all’iniziativa promossa da Città Metropolitana in collaborazione con Energie Sociali Jesurum Lab. “Abbiamo accolto volentieri la proposta, che sarà a costo zero per il Comune – afferma il sindaco Colombo -. Invieremo ai neo-genitori una lettera che illustra i termini dell’iniziativa, alla quale speriamo aderiscano in tanti, e le modalità per ricevere il dono. Da parte nostra vuole essere un ulteriore segnale di attenzione e di vicinanza alle famiglie con bambini, che va ad aggiungersi ad altri progetti che stiamo portando avanti come il buono natalità comunale e il servizio di ostetrica a domicilio”.

V.A.