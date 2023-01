BEFANA. ECCO I DATI DE ‘IL GIGANTE’: SPIDER-MAN E BARBIE LE CALZE PIU’ GETTONATE, IN AUMENTO IL ‘FAI DA TE’ +5%

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 gennaio 2023 – Spider-Man per i bambini e Barbie per le bambine. Ma anche Avangers e Frozen. Immancabili, poi, le squadre di calcio. Sono queste le calze più gettonate per la Befana 2023 dei milanesi e dei lombardi. Lo rileva l’Osservatorio dei ‘Supermercati Il Gigante’ (20 ipermercati, 27 superstore e 14 supermercati la maggior parte dei quali in Lombardia) rilevando anche un aumento delle vendite dei prodotti destinati a riempire le calze ‘fai da te’ con una crescita di acquisti, rispetto a un anno fa, del 5% di caramelle, cioccolati e di tutti gli altri dolciumi tipici dell’Epifania. “Oltre ai brand del momento – spiega Giorgio Panizza, consigliere d’amministrazione del ‘Gigante’ – anche quest’anno registriamo la tradizionale corsa verso le calze con i colori delle squadre di calcio. In testa la Juventus che nella speciale classifica di questo settore, in linea con la ripresa di risultati in campionato, raggiunge il 40 %, seguita da Milan e Inter appaiate al 30%”.

V. A.