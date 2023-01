Milano. Parco Sempione: la programmazione degli eventi di Cascina Nascosta per il mese di gennaio

(mi-lorenteggio.com) Milano, 6 dicembre 2023 – Cascina Nascosta inizia il nuovo anno con la musica, esposizioni di vinili, dj set, concerti e jam session e poi mangiarini montanari, presentazioni di libri su tematiche ambientali, corsi per grandi e piccoli e molto altro!

Ecco il programma per il mese di gennaio.

Sabato 7 e domenica 8 gennaio c’è la seconda edizione di Discontinuo, l’esposizione di dischi in vinile: la musica è diventata così liquida da rischiare di perdere il contatto con essa, ma noi crediamo nell’importanza di ridarle valore attraverso la valorizzazione del suo supporto per eccellenza, il vinile! Sabato, dalle 17 alle 21, c’è la Vinyl Jam Session, durante la quale ognun* può suonare il proprio vinile portato da casa su una consolle professionale; a seguire Dj set Non – Stop con vin brûlé, birre alla spina e dolcetti della Befana. Domenica, dalle 10 alle 19, prosegue l’esposizione di dischi da collezione in vinile nei nuovi spazi interni e, nel pomeriggio, c’è il dj set degli espositori che suonano una selezione dei propri dischi, quelli più rappresentativi del loro sound.

Per la musica dal vivo vi segnaliamo due appuntamenti:

venerdì 13 gennaio, alle 21.30, concerto del Luigi Urtis Trio, a seguire jam session aperta a tutt*, sotto la direzione di Giovanni Bergamini;

venerdì 27 gennaio, alle 21.30, Jazz Night con concerto del Giuseppe Blanco Trio, a seguire jam session aperta a tutt*, sotto la direzione di Giovanni Bergamini.

Ogni giovedì, dalle 19 alle 23, La Latteria propone i mangiarini, piccole degustazioni di piatti della tradizione culinaria italiana. Dopo la cucina milanese di cui abbiamo goduto per tutto il mese di dicembre, a gennaio ci dedichiamo alle specialità delle valli lombarde con un menù montanaro: il pane con l’uvetta e le noci, il burro alle erbe e funghi porcini, i gustosissimi sciat (frittelline croccanti tonde con cuore di formaggio fuso) con valeriana, una bella polenta taragna e poi i taroz (letteralmente vuole dire “miscuglio”, ma non sono altro che deliziosi sformatini di patate, fagiolini, formaggio e burro) e poi la tartare di manzo marinato.

E se volete scoprire i segreti del menù della Latteria apriamo le porte della nostra cucina sabato 14 gennaio, alle ore 16: il nostro cuoco Andrea Bertolucci tiene un corso per preparare assieme le ricette più apprezzate dai nostri clienti.

A fine mese vi presentiamo due libri a tematica ambientale, che ci stanno particolarmente a cuore, ospiteremo i due autori:

giovedì 26 gennaio, alle 19.30, la Ciclofficina di Cascina Nascosta invita Ivan Saracca, ingegnere idraulico che dopo 15 anni di lavoro abbandona il posto fisso e pianifica un viaggio nel sud-est asiatico. L’arrivo della pandemia lo costringe, però, a cercare un “piano B”, un entusiasmante cicloviaggio in Italia i cui racconti trovano forma in un libro Il Piano B. Ripartire con un viaggio in bici (ingresso gratuito previa registrazione al link); venerdì 27 gennaio, alle 19.30, l’antropologo Andrea Staid presenta il suo libro Essere natura, una lettura molto utile e appassionante per trasformare il nostro sguardo sull’ambiente.

Se tra i vostri buoni propositi per il 2023 avete deciso di approfondire l’enologia vi proponiamo di iscrivervi al nostro corso base di degustazione, che organizziamo insieme a Vinity: Appunti di Vino parte mercoledì 25 gennaio, alle 20.45 (iscrizioni 340.6755196).

Se, invece, tra i vostri obiettivi c’è seguire i dettami di Giovenale per avere una mens sana in corpore sano vi consigliamo di partecipare alle nostre lezioni di yoga:

ogni mercoledì, alle 19, Vinyasa

ogni domenica, alle 10.30, Hatha Yoga Flow

…oppure, se preferite qualcosa di più strong, allenatevi con il corso di power boxing organizzato dall’Atletica Meneghina ogni sabato, alle ore 10.30.

Iscrizioni, anche via whatsapp, al n. 340.6755196.

Per tutto il mese abbiamo un’ampia proposta di corsi per dare spazio alla creatività:

sabato 21 gennaio, ore 16: creazione di un vaso in argilla, imprimitura della

foglia con tecnica a lastra con la ceramista Matilde;

domenica 22 gennaio, ore 16: ricamo su maglioni con Cre.Azioni;

sabato 28 gennaio, ore 16: legatoria giapponese, crea il tuo quaderno delle emozioni per il nuovo anno con Ceruleo;

domenica 29 gennaio, ore 16: le basi dell’uncinetto, primi punti per iniziare a imparare con Silvia Bortolini.

Ovviamente anche per i bambini ci sono diverse proposte, organizzate da Arci Pareidolia (info e iscrizioni: corsi.pareidolia@gmail.com): sabato 14 gennaio, dalle 10.30 alle 11.30, lettura del racconto ‘L’inverno di Giacomino’ con Kamishibai, a seguire laboratorio dedicato ai bimbi di 2-6 anni; sabato 21 gennaio, dalle 10.30 alle 12, Artisti in natura, una mattinata fra colori e natura;

sabato 28 gennaio, dalle 10.30 alle 11.15, Musica Insieme, laboratorio di propedeutica musicale per bambini da 0 a 5 anni accompagnati da un adulto.

Non ci siamo dimenticati dei nostri mercati: a gennaio non ci saranno. Ritroveremo i nostri produttori agricoli e gli artigiani molto presto!

La Cascina Nascosta si trova nel parco Sempione, sotto la Torre Branca, tra la Triennale e l’Arco della Pace. Si consiglia l’ingresso del parco da viale Alemagna 14.

