Barlassina. Ruba il cellulare alla ex, si nasconde sul tetto e cade: arrestato

(mi-lorenteggio.com) Barlassina, 7 gennaio 2023 – I carabinieri della Compagnia di Seregno hanno notificato a un uomo un’ordinanza di custodia cautelare all’ospedale di Niguarda, dove è stato ricoverato, firmata dal gip di Monza in sostituzione della precedente misura degli arresti domiciliari relativa a ripetute violazioni delle prescrizioni impostegli (divieto di avvicinamento) in più occasioni accertate dai carabinieri.

L’uomo è finito in ospedale dopo aver rubato il cellulare alla ex moglie sporgendosi dal balcone della sua abitazione adiacente a quello adiacente di lei e, all’arrivo dei carabinieri, si è nascosto sul tetto. Ma, ha perso l’equilibrio, cadendo rovinosamente a terra, dopo un volo di cinque metri. Soccorso è stato trasportato in ospedale con fratture multiple e un trauma toracico.

Il reo era sotto indagini per maltrattamenti, molestie, atti persecutori, lesioni personali aggravate e rapina, reati che sarebbero stati commessi tra settembre 2021 e novembre 2022 nei confronti della ex moglie, una 41enne di origini ucraine, anche alla presenza dei due figli minori della coppia.