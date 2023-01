Tempo di Superlega, Powervolley Milano al PalaEstra a Siena per la 3° di ritorno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 7 gennaio 2023 – Vigilia della terza giornata del girone di ritorno del campionato per l’Allianz Powervolley Milano che domani pomeriggio alle ore 15.30 sul campo del PalaEstra affronterà i padroni di casa di Siena. Dopo qualche giorno di riposo e dopo aver archiviato i festeggiamenti per l’impresa della qualificazione alla Final Four della Del Monte Coppa Italia, conquistata sul taraflex dell’Eurosuole Forum, sarà di nuovo tempo di Superlega per la formazione di coach Piazza che cerca la prima vittoria dal giro di boa della stagione e del 2023.

Avversario di turno della Powervolley sarà la formazione toscana che, in piena lotta salvezza, calcherà il PalaEstra con il coltello tra i denti. La vittoria conquistata in terra marchigiana dei meneghini non fa dimenticare la situazione in campionato dove la classifica, seppur molto corta, non sorride ai milanesi, registrati in ottava posizione a quota 17 punti, complici le sconfitte con Cisterna e Monza. Sono 11 i punti che separano Milano dai padroni di casa (ultimi a quota 6), ma in gare di questo tipo, dove conta più il cuore e la determinazione e l’obiettivo stagionale, le differenze si annullano.

Anche Siena arriva da due sconfitte nel girone di ritorno, Trento e Perugia, le quali hanno chiuso i conti con il risultato perentorio di 3-0. Il nuovo coach Omar Pelillo, subentrato come primo allenatore lo scorso 9 dicembre a Montagnani sulla panchina di Siena, dovrebbe dare continuità a quella è la formazione tipo con l’argentino Finoli in regia, Pinali in diagonale, Ricci e Mazzone al centro, l’ex di turno Petric con l’olandese Van Garderen in banda e Bonami a dirigere la seconda linea. Nonostante possa vantare solo sei punti e due vittorie, Siena ha spesso dimostrato la propria combattività nel corso del girone d’andata di SuperLega, vincendo almeno un set in sette delle 11 partite sin qui disputate. Dal canto suo, Milano tenterà il tutto per tutto per replicare il risultato dell’andata, dove i senesi hanno subito un ko di 3-0 tra le mura dell’Allianz Cloud. Sono due gli ex di turno: Nemanja Petric a Milano nel 2019/2020 e Yuki Ishikawa a Siena nel 2018/2019.

DICHIARAZIONE

Osniel Mergarejo (Allianz Powervolley Milano): “La partita di domenica sarà molto importante, non sarà facile ovviamente, tutte le squadre lottano per vincere. Ci stiamo allenando intensamente in vista del match, e cosa più importante stiamo dando il massimo. Ci sentiamo molto bene, la squadra è contenta della vittoria contro la Lube nei quarti di finale di Coppa Italia, penso che le sensazioni che la squadra sta provando in questo momento siano importanti per vincere questa domenica. l’importante per la gara sarà rimanere uniti, replicare il lavoro che svolgiamo in palestra, ascoltare l’allenatore, e cominciare la partita tatticamente alla perfezione”.

STATISTICHE

Il match Emma Villas Aubay Siena – Allianz Powervolley Milano sarà il quarto confronto tra le due società, tre i precedenti (1 successo per Siena, 2 per Milano)

EX

Nemanja Petric a Milano nel 2019/2020; Yuki Ishikawa a Siena nel 2018/2019.

DIRETTA TV

Il match Emma Villas Aubay Siena – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta streaming sulla piattaforma OTT Volleyballworld.tv, a partire dalle ore 15.30

PROBABILI FORMAZIONI

Emma Villas Aubay Siena: Finoli – Pinali, Ricci – Mazzone, Petric – Van Garderen, Bonami (L). All. Pelillo.

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Piano, Ebadipour – Ishikawa, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Puecher – Verrascina – Terzo arbitro: Vagni

Impianto: PalaEstra di Siena