LECCO. MERCOLEDÌ 11 GENNAIO TUTTI IN PISTA PER LA CIOCCOLATA CALDA

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 7 gennaio 2023 – Il periodo delle feste è giunto al termine, ma la Befana della Pista di Pattinaggio XXL di Lecco non sarà l’ultima special guest di questo nuovo anno: gli eventi collaterali, infatti, continuano ad animare piazza Garibaldi a Lecco. Il prossimo appuntamento è mercoledì 11 gennaio, quando la struttura (aperta dalle 15.30 alle 22) a partire dalle ore 16:30 è pronta a offrire a tutti i suoi fruitori la bevanda tipicamente invernale più amata da grandi e piccini: la cioccolata calda.

«Dopo Natale, Capodanno ed Epifania – racconta Michele Uga, direttore della Pista XXL di Lecco – abbiamo deciso di continuare le nostre iniziative collaterali, per dare ancora una volta il nostro contributo e prolungare l’atmosfera tipica delle feste anche a Lecco. L’11 gennaio – prosegue Uga – lecchesi e turisti potranno vivere un’intera giornata dedicata alla cioccolata calda, offerta per l’occasione a tutti i fruitori della struttura».

La struttura è di circa 800 metri quadri e, per la prima volta, «è arricchita da un moderno impianto di luci a led – aggiunge Uga – che, oltre a disegnare suggestivi giochi di luce sul ghiaccio, permette di consumare meno energia elettrica».

Ma gli eventi collaterali della Pista di Pattinaggio di Lecco XXL non finiscono qui: giovedì 19 gennaio la Pista di Pattinaggio XXL di piazza Garibaldi è pronta a proporre una vera e propria giornata di saldi, con il biglietto di accesso alla struttura scontato del 50% per tutti gli abitanti di Lecco.

ORARI E BIGLIETTI

La Pista di Pattinaggio di Lecco XXL è aperta fino a domenica 5 febbraio 2023 con orario 15.30-22 nei giorni feriali e 10.30-23 nei festivi e nei prefestivi. Il biglietto per poter accedere alla Pista di Pattinaggio di Lecco XXL costa 7€ l’ora per gli adulti e 4€ per i bambini sotto il metro d’altezza. Allo stesso prezzo, ai residenti di Lecco sono concessi 15 minuti in più. Le scuole possono organizzare, al mattino e durante i giorni feriali, attività sulla pista al costo di 4€ all’ora per ogni alunno. I gruppi di almeno 10 persone avranno 1€ di sconto.