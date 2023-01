Milano. Incidente in via San Marco, grave 70enne investita; a Baggio 60enne investita trasportata in codice giallo al San Carlo

(mi-lorenteggio.com) Milano, 8 gennaio 2023 – Due donne nella serata di oggi sono state investite in città, complici il buio e la fitta pioggia.

Il primo incidente è avvenuto intorno alle ore 17.00 in via Bagarotti a Baggio, all’altezza con l’incrocio con via Alberico da Rosciate, dove una donna di 60 anni è stata trasportata in codice giallo all’ospedale San Carlo di Milano, dopo esser stata investita.

Il secondo incidente è avvenuto intorno alle ore 19.00 in centro città, in via San Marco, 2, dove una donna di 70 anni è stata investita e trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano.

V. A.