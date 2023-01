17^ Giornata Campionato Serie A: Inter beffata! Milan rimontato dalla Roma

di Salvatore Lanno

(mi-lorenteggio.com) Milano, 9 gennaio 2023 – Primo derby tra Monza e Inter in campionato. Un risultato che penalizza i neroazzurri avanti fino al 92’ ma beffati da un colpo di testa di Caldirola poi deviato da Dumfries proprio allo scadere. Inter già in vantaggio al 10’ con Matteo Darmian che raccoglie un traversone di Bastoni. Brianzoli però subito reattivi e in una manciata di secondi pareggiano con un diagonale di Ciurria. Gara molto nervosa e con tanti contrasti soprattutto a centrocampo. Ci pensa Lautaro al 22’ che ruba palla da un disimpegno di Pablo Mari e insacca in rete. Calhanoglu e Dzeko sostituiti da Asllani e Lukaku, anche lo stremato Barella per Gagliardini, ma non riescono ad incidere, soprattutto Lukaku che tocca pochi palloni. Occasione per il 3-1 dell’Inter dopo la deviazione di Acerbi in rete ma Sacchi fischia erroneamente un fallo in area senza consultare il Var. Lautaro colpisce pure il palo alla sinistra di Di Gregorio ma il risultato finale è di 2-2: primo pareggio stagionale dell’Inter che frena la sua rincorsa.

Continua invece a vincere la Juventus e soprattutto a non subire gol. Danilo porta in vantaggio i suoi al 86’ grazie ad uno splendido assist di Chiesa. Bianconeri a 7 punti dal Napoli.

Pareggi nel pomeriggio domenicale per Salernitana – Torino per 1-1; Lazio – Empoli 2-2; e Spezia – Lecce 0-0.

Vittoria di forza del Napoli contro una Sampdoria che non riesce ad arginare le offensive degli uomini di Spalletti. Al Ferraris a segno Osimhen che diventa sempre più capocannoniere con 10 gol, e Elmas su rigore.

La gara delle 20.45 tra Milan e Roma tanto attesa a San Siro ha dato tante emozioni. Sotto una pioggia incessante le due squadre non si sono risparmiate, un finale sorprendente: la Roma rimonta sotto di due gol e al 87’ e 93’ pareggia una partita che fino a tre minuti dalla fine era spacciata. I rossoneri in vantaggio con Kalulu (30’) e Pobega (77’) si fanno raggiungere da Ibanez e lo scatenato Abraham.

Un minuto di silenzio in tutti i campi in ricordo di Gianluca Vialli.

Risultati:

Sabato 7

Fiorentina-Sassuolo 2-1

Juventus-Udinese 1-0

Monza-Inter 2-2

Domenica 8

Salernitana-Torino 1-1

Lazio-Empoli 2-2

Spezia-Lecce 0-0

Sampdoria-Napoli 0-2

Milan-Roma 2-2

Lunedì 9

Verona-Cremonese

Bologna-Atalanta

Classifica:

1 Napoli 44 2 Juventus 37 3 Milan 37 4 Inter 34 5 Lazio 31 6 Roma 31 7 Atalanta 28 8 Udinese 25 9 Fiorentina 23 10 Torino 23 11 Lecce 19 12 Bologna 19 13 Empoli 19 14 Salernitana 18 15 Monza 18 16 Sassuolo 16 17 Spezia 15 18 Sampdoria 9 19 Cremonese 7 20 Verona 6

