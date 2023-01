Ceriano – RICONFERME E NUOVE ISCRIZIONI 2023/2024- SCUOLA DELL’INFANZIA BALLERINI

(mi-lorenteggio.com) Ceriano, 9 gennaio 2023. Sul sito www.scuolainfanziaceriano.it è possibile trovare il piano triennale dell’offerta formativa 2022/25 (P.T.O.F.), il regolamento per l’anno scolastico 2023/24 e tutte le informazioni riguardanti la scuola, compresi gli avvisi.

Possono essere iscritti alla scuola dell’infanzia le bambine e i bambini che abbiano compiuto o compiano entro il 31 dicembre 2023 il terzo anno di età. Possono altresì essere iscritti le bambine e i bambini che compiano tre anni di età non oltre il termine del 30 aprile 2024. Qualora il numero delle domande d’iscrizione sia superiore al numero dei posti disponibili, hanno precedenza le domande relative a coloro che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2023.

I moduli per le nuove iscrizioni saranno scaricabili direttamente dal sito nella sezione modulistica e dovranno essere inviati, compilati in ogni loro parte e comprensivi di tutta la documentazione richiesta, allegando altresì la ricevuta di versamento della quota di iscrizione, da lunedì 9 gennaio a lunedì 30 gennaio 2023 via mail all’indirizzo: materna.ceriano@libero.it.

I moduli per le riconferme delle iscrizioni dei bimbi già frequentanti saranno invece consegnati direttamente dalle insegnanti di sezione dal 9 gennaio 2023. Sugli stessi troverete l’indicazione delle persone delegate al ritiro dei vostri bimbi, che vi chiediamo di controllare per conferma. Tali moduli andranno compilati fronte e retro, firmati e riconsegnati alle maestre.

L’ufficio segreteria rimane a disposizione per qualsiasi informazione/chiarimento fosse necessario dalle ore 8.30 alle ore 12.00 da lunedì a venerdì allo 02-96469280 oppure tramite mail materna.ceriano@libero.it.

