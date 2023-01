Nuoto. Trofeo Città di Milano 2023 ai blocchi di partenza: aperte le iscrizioni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 10 gennaio 2023 – Nuotatori Milanesi è orgogliosa di annunciare la ripartenza del Trofeo Città di Milano, dopo il lungo stop obbligato.

L’appuntamento per la tanto attesa decima edizione è fissato a venerdì 17 sabato 18 e domenica 19 marzo 2023 presso la Piscina ‘D. Samuele’ di Via Trani a Milano.

Il comitato organizzatore è all’opera per quello che ormai è diventato un appuntamento fisso della stagione sportiva del nuoto italiano. Il Trofeo internazionale Città di Milano tornerà ad essere riferimento sia per i big durante le prime due giornate sia per i giovani per la sessione di domenica.

L’evento, relativamente alle prime due giornate, è stato inserito nel calendario internazionale LEN e World Acquatics (FINA) e pertanto la competizione sarà utile al conseguimento dei tempi limite per i Campionati del mondo di Fukuoka, in programma dal 14 al 30 luglio 2023.

Per la sezione giovanile che si svolgerà in vasca da 25 metri, domenica 19 marzo sarà possibile conseguire i tempi limite per i Campionati giovanili invernali di nuoto di Riccione, in programma dal 31 marzo al 5 aprile 2023.

Sponsor dell’evento Fideuram Private Banker, partner tecnici Akron e Le Coq Sportif, media partner Nuoto•com.

Sono in corso le richieste di patrocinio a tutti agli enti locali e agli enti sportivi di riferimento.

Entro fine gennaio verranno forniti riferimenti alberghieri convenzionati.

Sul sito www.trofeocittadimilano.it tutte le informazioni.