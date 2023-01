BAREGGIO – NEL 2023 GIÀ QUATTRO MULTE PER ABBANDONO RIFIUTI

(mi-lorenteggio.com) Bareggio, 10 gennaio 2023 – Già quattro incivili beccati e multati per abbandono di rifiuti nei primi giorni del nuovo anno. Anche nel 2023 l’Amministrazione comunale guidata da Linda Colombo non abbasserà la guardia in questa dura battaglia: “Chi sperava che quest’anno saremmo stati più tolleranti si è sbagliato di grosso – afferma il vicesindaco Lorenzo Paietta -. Faccio un grandissimo ringraziamento alla nostra Polizia Locale, che con grande professionalità lavora ogni giorno per risalire al maggior numero di incivili possibile, senza tralasciare tutto il resto del lavoro. Sottolineo, in questa dura lotta, anche il ruolo fondamentale svolto dalle telecamere che qualcuno tra i banchi dell’opposizione ha avuto il coraggio di criticare dicendo che Bareggio non doveva diventare il Grande Fratello. Ora, col supporto della Polizia Locale, stiamo valutando la possibilità, nel rispetto delle leggi, di applicare un’ulteriore sanzione ai furbetti, oltre alla multa da 500 euro”.

“Mi unisco ai ringraziamenti fatti dal vicesindaco e ringrazio anche lui, che dal primo giorno di mandato ha intrapreso questa battaglia fondamentale da vincere sia per il decoro del paese sia per le casse del Comune”, aggiunge il sindaco Linda Colombo.