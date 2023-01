Papa Francesco ha ricevuto il Presidente del Consiglio dei Ministri Giorgia Meloni

(mi-lorenteggio.com) Vaticano, 10 gennaio 2023 – Il Santo Padre Francesco ha ricevuto oggi in Udienza, nel Palazzo Apostolico Vaticano, il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana, S.E. la Sig.a Giorgia Meloni, la quale si è successivamente incontrata con S.E. il Cardinale Pietro Parolin, Segretario di Stato di Sua Santità, accompagnato da S.E. Mons. Paul Richard Gallagher, Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali.

Durante i cordiali colloqui in Segreteria di Stato sono state sottolineate le buone relazioni bilaterali e si è fatto cenno ad alcune questioni relative alla situazione sociale italiana, con particolare riferimento ai problemi legati alla lotta alla povertà, alla famiglia, al fenomeno demografico e all’educazione dei giovani.

Nel prosieguo della conversazione sono state prese in esame tematiche di carattere internazionale, con speciale riferimento all’Europa, al conflitto in Ucraina e alle migrazioni.

Traduzione in lingua inglese

Today, in the Vatican Apostolic Palace, the Holy Father Francis received in audience the Prime Minister of the Italian Republic, Her Excellency Ms. Giorgia Meloni, who subsequently met with His Eminence Cardinal Secretary of State Pietro Parolin, accompanied by His Excellency Archbishop Paul Richard Gallagher, Secretary for Relations with States and International Organizations.

During the cordial discussions, which took place in the Secretariat of State, the good bilateral relations were highlighted and a number of issues relating to the Italian social situation were mentioned, with particular reference to the problems associated with the fight against poverty, the family, the demographic phenomenon and the education of young people.

Attention then turned to themes of an international character, with special reference to Europe, the conflict in Ukraine, and migration.

From the Vatican, 10 January 2023