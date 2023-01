Rho. Scavi in piazza Visconti

Rho, 10 gennaio 2023 – I tecnici del Comune di Rho stanno realizzando in queste settimane tutti gli interventi necessari in preparazione alla riqualificazione di piazza Visconti, per tracciare i sottoservizi previsti: i tempi dettati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza impongono di giocare in anticipo, per essere pronti in vista dell’avvio del cantiere.

Martedì 10 gennaio sono stati effettuati i primi due scavi imposti dalla Soprintendenza ad archeologia, belle arti e paesaggio per accertarsi, alla presenza di un archeologo, che nel sottosuolo non esistano reperti di valenza storica. Un passaggio previsto quando sono previste opere consistenti nell’ambito di un centro storico.

Gli scavi, per una profondità di tre metri, sono stati già richiusi. Mercoledì 11 gennaio ne verranno effettuati altri due: uno in prossimità del corsello di fronte al municipio, l’altro alle spalle della chiesa prepositurale di San Vittore. Anche questi verranno subito richiusi. Tra giovedì e venerdì verrà ripristinato l’asfalto, per ristabilire il passaggio in vista del week end e del mercato del lunedì.

Giovedì 12 saranno invece effettuate prove geologiche (di prassi nel caso di ogni intervento di tipo edilizio) di fronte alla pizzeria Visconti, in questo caso i fori saranno di piccole dimensioni. I lavori inizieranno alle 8.00 e fino al termine del cantiere sarà vietata la sosta lungo il tratto della piazza più vicino a via Porta Ronca, negli stalli blu di sosta a pagamento. La viabilità, compresa quella del Trasporto pubblico locale, non subirà alcuna variazione.

Nella settimana compresa tra il 16 e il 20 gennaio il geologo sarà impegnato in altri rilievi, con l’utilizzo di un apposito macchinario da far scendere nel sottosuolo, tra i Municipio e la chiesa di San Vittore. Saranno indicati al più presto gli orari dei lavori e i punti in cui sarà temporaneamente vietata la sosta dei veicoli.

L’amministrazione comunale si scusa per gli eventuali disagi che questi interventi potranno causare a quanti abitualmente transitano e sostano in piazza Visconti.