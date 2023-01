VARESE. SPENTO INCENDIO TRASFORMATORE IN FONDERIA IN VIALE BELFIORE: VIDEO

(mi-lorenteggio.com) Varese, 10 gennaio 2023 – Vigili del fuoco impegnati stamattina in viale Belforte a Varese, nella zona Sud-Est della città, per l’incendio di un trasformatore di media tensione in una fonderia.

Le due squadre intervenute, dopo aver usato schiuma antincendio per abbattere le fiamme, sono tutt’ora al lavoro per la messa in sicurezza dell’area.