Cesano Boscone. Incidente in via Roma, pensionato investito sulle strisce pedonali

(mi-lorenteggio.com) Cesano Boscone, 10 gennaio 2023 – Stamane, intorno alle ore 9.40, in via Roma, 87, all’altezza di via Giusti, un pensionato di 86 anni è stato investito sulle strisce pedonali da un veicolo.

Il luogo del sinistro

Dopo l’impatto, l’uomo è caduto a terra, riportando diverse contusioni. Soccorso da alcuni presenti e dal personale di un’ambulanza, il ferito è stato trasportato in ospedale in codice giallo, mentre, la Polizia Locale, intervenuta con una pattuglia ha fatto tutti i rilievi del sinistro.

V. A.