ALL’ALLIANZ MICO FIERA MILANO CITY AL VIA IL PRIMO GRANDE EVENTO ITALIANO INTERAMENTE DEDICATO AL PADEL

(mi-lorenteggio.com) Milano, 11 gennaio 2023 – Il 2023 del padel in Italia si apre con un appuntamento straordinario. Da venerdì 13 a domenica 15, l’AllianzMiCo Fiera Milano City – a pochi passi dal quartiere CityLife –ospiterá Padel Trend Expo, il primo grande evento interamente dedicato al padel.

Un imperdibile weekend di sport, business, intrattenimento, spettacolo, convegni e shopping, in un’area da 18.000 mq in cui ci si potrà immergere totalmente in una delle discipline del momento. Arriveranno appassionati da tutta Italia e non solo, con oltre 90 espositori tra i principali operatori del mercato: aziende produttrici di racchette, abbigliamento, scarpe, palline, costruttori di campi, fornitori di tecnologie e soluzioni innovative per la gestione di un club.

Organizzata da Next Group, gruppo di comunicazione integrata (attraverso la sua controllata Padel Trend Srl) in collaborazione con la Federazione Italiana Tennis e Padel (che dal 1° gennaio alla racchetta abbina anche la ‘pala’) e Cluster International Padel, la manifestazione gode del patrocinio del Comune di Milano.

GLI APPUNTAMENTI

Durante Padel Trend Expo ci saranno anche le esibizioni di campioni nazionali e internazionali e di numerosi vip – soprattutto ex calciatori e sportivi in genere – che si sfideranno sui 6 campi allestiti per l’occasione, con un’area speciale dedicata anche al pickleball, disciplina che sta spopolando negli Stati Uniti. Confermata anche la presenza delle migliori scuole di padel e di maestri che realizzeranno per l’occasione Masterclass e Clinic aperte al pubblico, per le quali sarà necessaria una prenotazione presso l’area Padel Trend presente in fiera dedicata a queste attività. Ma il padel è anche lo sport dell’inclusione,ecco perché durante Padel Trend Expo sono previste partite di Padel Mixto.

LE DICHIARAZIONI

COMUNE DI MILANO – Martina Riva, Assessore allo Sport, Turismo e Politiche Giovanili

“Il padel è uno sport praticato con grande entusiasmo in Italia e all’estero. Lo scorso dicembre abbiamo ospitato i migliori giocatori di padel al mondo nel corso della Milano Premier Padel P1. È stato un vero e proprio successo di pubblico e gli oltre 27 mila spettatori presenti all’Allianz Cloud nella settimana delle gare hanno rappresentato la migliore dimostrazione della straordinaria passione dei milanesi per questa disciplina. Attraverso gli stand degli espositori, i convegni e le esibizioni di personaggi noti del mondo dello sport e dello spettacolo, Padel Trend Expo saprà raccontare con un tono allegro e competente il percorso di crescita che sta vivendo questo sport”.

FITP – Gianni Milan, Vice Presidente con Delega al settore Padel

“La crescita del padel segue in qualche modo quella del tennis in Italia, ma nessuno sport nel nostro Paese ha mai avuto un successo simile in un tempo così breve. Non a caso lo scorso 16 ottobre è nata, con l’approvazione della sessantesima Assemblea Nazionale della Federtennis, la Federazione Italiana Tennis e Padel (FITP). E’ così iniziata una nuova era: non è una semplice modifica cosmetica, ma significa visualizzare in maniera chiara un mutamento epocale già in atto. Infatti, la nuova denominazione rappresenta un segnale forte di riconoscimento della travolgente crescita del padel, frutto dell’entusiasmo di chi lo gioca e delle società sportive che lo gestiscono e lo promuovono.Oggi il padel ha in Italia oltre ottocentomila praticanti, con un bacino potenziale che supera i due milioni, mentre la Federazione ha quasi settantamila tesserati per questo sport, fra agonisti e non agonisti, con una crescita dei circoli affiliati di oltre il 50% rispetto al 2021: da circa 900 a più di 1.400. Era doveroso dare piena dignità al padel all’interno della nostra organizzazione e in quest’ottica la partnership con NextGroup in occasione del Padel Trend Expo a Milano, evento attesissimo dagli appassionati e professionisti del settore, riveste un elemento strategico di crescita globale dell’intero movimento”.

NEXT GROUP – Marco Jannarelli, Presidente

“Siamo felici ed orgogliosi di essere riusciti a trasformare una scommessa di un anno fa, oggi in realtà. Sarà una 3 giorni dove sarà impossibile annoiarsi, tra sport, business, intrattenimento, spettacolo, tornei, convegni e shopping, con le ultime novità di mercato, proprio con l’obiettivo di far vivere ai visitatori un’esperienza immersiva a 360 gradi nel mondo del padel. Voglio ringraziare la FITP per la fiducia dimostrata verso la nostra iniziativa, il Comune di Milano per aver patrocinato la manifestazione, tutti gli sponsor, i media, le aziende e gli espositori che hanno creduto nel nostro progetto, ma soprattutto un grazie allo staff di NEXT che ha lavorato senza sosta in questo periodo di festa”.

PADEL TREND – Luigi Spera, Direttore Generale

“Un progetto di cui siamo entusiasti, che è il risultato di diversi fattori e della nostra voglia infinita di portarlo a termine in tempi record, dopo un anno molto complicato per l’economia globale, frutto di impegno, passione e determinazione da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il padel, per la sua finalità sociale ed alta spettacolarità, può diventare un acceleratore incredibile di emozioni, intrattenimento, business e di opportunità anche per i territori, quale trampolino ideale per la promozione, dello sport, del turismo e dell’economia in generale. Ringrazio la FITP per aver “sposato” il nostro evento, l’Assessorato allo Sport del Comune di Milano e tutte le aziende che hanno creduto in noi. Ora non rimane che mettersi in tuta e scendere in campo”.

EMILY STELLATO – Campionessa Italiana e Medaglia di Bronzo a Squadre ai Mondiali di Dubai

“Sono onorata di essere qui e di poter dare nei prossimi giorni il mio contributo a questa prima edizione del Padel Trend Expo, che promette di essere davvero entusiasmante e piena di contenuti per tutti gli amanti di questo bellissimo sport. E’ stato per me un anno incredibile; prima la vittoria dei campionati italiana insieme a Carolina Petrelli ed a novembre la conferma della medaglia di Bronzo ai mondiali di Dubai insieme ad un team fantastico e sempre più compatto. Vediamo cosa ci riserverà questo 2023…”

IL PROGRAMMA

Si parte venerdì 13 con le attività della FITP e le clinic curate dalla Spector Padel House; si continua con il Padel Trend Open Test e un servizio sempre più apprezzato: un test di gioco con dei maestri certificatori per ottenere o adeguare il proprio livello di gioco Playtomic. Da sottolineare l’esibizione di Gonzalo Rubio, n.25 del ranking WPT. Ci saranno scuole qualificate come la Rafa Nadal Academy, che farà attività per tutte le 3 giornate. Inoltre, per la prima volta, si inaugura il torneo Uyn Grandi Firme, rivolto alle principali testate giornalistiche ed il primo evento europeo di Padel Mixto, riservato ad atleti provenienti da Italia, Francia, Ucraina, Spagna e Città del Vaticano.Alle 18.00 sul campo 2 altra esibizione da non perdere, con Francesca Piccinini, Cristiano Doni ed altri ex calciatori.

Nella giornata di sabato 14, la FITP organizzerà le fasi finali del Circuito TPRA e un’esibizione con alcuni dei migliori giocatori Under 18 d’Italia. Alle ore 12, la Special Clinic con Tolito Aguirre, uno dei talenti più imprevedibili del circuito internazionale ed a seguire, un allenamento della top player Veronica Virseda con il noto coach Maxi Castellote. Alle ore 15 ci aspetta sul campo 5 la clinic del’azzurra Emily Stellato, medaglia di bronzo ai recenti mondiali a squadre a Dubai ed alle ore 17 la clinic di Jessica Castello. Spettacolo imperdibile con gli ex calciatori capitanati da Bobo Vieri, protagonista dell’Italy Padel Tour di Bombeer& Friends insieme a Candela, Di Biagio, Maini, Locatelli, Amoruso, Panucci, Adani, Toni, Fiore e Giannichedda, che accompagneranno l’ex centravanti della Nazionale per questi divertenti partite, attraverso questa passione che accomuna molti ex giocatori da diversi anni. Altro match da non perdere sará quello dei due campioni del mondo Cabrini e Barzagli, che lanceranno la sfida a Jimmy Ghione e Moreno Morello, mentre sul campo a fianco, dalle 13, partirà l’allenamento del campione del mondo a Martin Di Nenno.

Molto attesa anche l’esibizione di Mati Diaz e la clinic realizzata dalla selezionatrice della Nazionale italiana femminile Marcela Ferrari.

Domenica 15, sarà un’altra giornata “top” con l’esibizione della medaglia d’argento ai recenti mondiali di Dubai, lo spagnolo Miguel Yanguas e del brasiliano Lucas Bergamini, oltre al torneo Top PadelEvents, con la partecipazione di campioni di basket, rugby e volley quali, Hugo Sconochini, Claudio Coldebella, Paul Griffen, Mirco Bergamasco, Alberto Cisolla e Claudio Galli. A seguire il torneo Fashion Padel, con la presenza di personaggi della moda e dello spettacolo tra cui DJ Ringo, Capitan Ventosa, Sarah Maestri, Gibba, Davide Silvestri, Francesco Oppini, Davide Paniate, Cristian Zenoni, Emanule Filippini ed i Tik Toker Nunzio Fresi e Tommaso Donadoni e per finire Manuele e Fabio di CFVB. Ci sarà spazio anche per il Rodeo dei Campioni, con la partecipazione del campione italiano Marco Cassetta, insieme al n.1 del ranking italiano Marcelo Capitani, Michele Bruno e Alex Capitani. Momento importante anche per le clinic della top player azzurra Carolina Orsi, medaglia di bronzo con la Nazionale ai Mondiali di Dubai e di Martin Echegaray, il famoso coach di campioni come PaquitoNavarro e Juan Tello.

INFO E BIGLIETTI – Il programma completo e tutte le info su Padel Trend Expo sono disponibili sul sito padeltrend.it dove sarà possibile – oltre che sul circuito Ticketone – anche acquistare i biglietti per la fiera.