Nido gratis a Buccinasco, dal 16 gennaio al via le domande

La misura “Bonus Comune Asili Nido 2023” è rivolta alle famiglie dei bimbi che

frequentano i nidi comunali con un ISEE fino a 40 mila euro e una retta mensile a

carico dei genitori superiore all’importo rimborsabile dall’INPS

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco, 12 gennaio 2023 – Dal mese di gennaio 2023 il Comune di Buccinasco azzera le rette per l’asilo nido comunale, con la nuova misura “Bonus Comune Asili Nido 2023”, già annunciata nei mesi scorsi.

Accanto alle misure statali e regionali a sostegno alla natalità e alla genitorialità per l’accesso ai servizi per la prima infanzia, l’Amministrazione comunale di Buccinasco ha introdotto questa ulteriore misura di sostegno per le famiglie residenti con un ISEE minorenni fino a 40 mila euro (da 20.000,01 a 40.000,00), a copertura della quota di retta mensile che eccede l’importo rimborsabile dall’INPS.

PRESENTAZIONE DOMANDE

La domanda di adesione può essere presentata a partire dal 16 gennaio 2023 all’indirizzo mail: protocollo@comune.buccinasco.mi.it

Il Bonus Comune sarà applicato a decorrere dalla prima fatturazione utile riguardante l’anno 2023.

Le domande devono essere presentate dal genitore/affidatario del bambino iscritto al nido

comunale per cui è stato presentato il modello DSU ai fini del rilascio della dichiarazione ISEE, al fine di consentire la verifica ISEE.

REQUISITI DEL NUCLEO FAMILIARE

Alla data della presentazione della domanda, il nucleo familiare del genitore che presenta la

domanda di adesione deve possedere i seguenti requisiti:

• figli di età compresa fra 3 mesi e 3 anni iscritti presso una dei tre nidi comunali di

Buccinasco

• indicatore della situazione economica equivalente – ISEE minorenni in corso di validità di

importo pari a 20.000,01 fino a 40.000,00 euro. Quindi è necessario essere in possesso

dell’ISEE minorenni con scadenza 31/12/2023.

• una retta mensile per la frequenza di asili nido a carico del genitore pari a 319 euro

(superiore all’importo rimborsabile INPS)

• il nucleo familiare all’interno del quale è presente il bambino è di Buccinasco

• di essere in regola con i pagamenti delle rette del servizio asilo nido relativo ai mesi

precedenti.

Sul sito internet comunale è pubblicato l’Avviso e il Modulo di richiesta di partecipazione.

Le istruttore delle domande saranno effettuate sulla base dei requisiti entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda.

V.A.