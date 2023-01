(mi-lorenteggio.com) Torna il tradizionale falò di Sant’Antonio organizzato dalla Protezione civile con il patrocinio del Comune di Cusago.

Appuntamento per martedì 17 Gennaio alle ore 20.00 con salamelle, vin brulè e the caldo.

Accensione del falò prevista per le ore 20.30.

Redazione