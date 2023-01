Il 20 Gennaio 2023 a Palazzo Reale di Milano convegno di esperti sui Rapporti tra figli e genitori separati

(mi-lorenteggio.com) Milano, 13 Gennaio 2023 – ACFF – Associazione Clinici Forensi per le Famiglie annuncia che il 20 gennaio 2023 (dalle 9 alle 17.30), presso la Sala Conferenze di Palazzo Reale a Milano, in modalità duale (in presenza e contemporaneamente sulla piattaforma Zoom), si terrà il convegno dal titolo “Non ti voglio più vedere! Bambini che rifiutano un genitore”, giornata di scambio e di confronto professionale e scientifico tra clinici e giuristi aperta a psicologi, psichiatri, neuropsichiatri, giudici, avvocati, assistenti sociali, operatori, praticanti avvocati, studenti e tirocinanti in psicologia.

«Quando un minore rifiuta di incontrare un genitore, siamo tutti chiamati a porci delle domande. In quanto genitori, in quanto professionisti, ma banalmente anche solo in quanto adulti, modelli di riferimento, soggetti di doveri prima ancora che detentori di diritti, nei confronti di un mondo di bambini, bambine e adolescenti che esige di essere preservato e tutelato», così introduce il tema del convegno Daniela Pajardi, Presidente di ACFF. E aggiunge: «Trattare argomenti legati al mondo dell’infanzia significa tenere ben presente che il bambino è inevitabilmente destinatario indiretto di ciò che si sta dicendo, dunque è sempre a lei/lui che bisogna rivolgere uno sguardo, anche se l’interlocutore è adulto. La necessità, che si traduce in urgenza, è quella di rimettere i minori al centro, della coppia unita così come di quella separata, delle prassi giudiziarie così come della società nel suo complesso. Dobbiamo responsabilmente garantire a bambine/i e ad adolescenti di poter arrivare all’età adulta in modo sereno ma anche maturo, senza rimanere vittima di dinamiche familiari e sociali a volte disfunzionali».

Programma e accrediti sul sito Web https://www.acff.it/