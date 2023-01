Magenta. E’ attivo un numero telefonico di pronto intervento 24 ore su 24 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani

(mi-lorenteggio.com) Magenta, 16 gennaio 2023– E’ attivo un numero telefonico di pronto intervento 24 ore su 24 per la raccolta e trasporto dei rifiuti urbani. “Si tratta di una novità voluta insieme AEMME Linea Ambiente Srl, gestore per il Comune del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti nonché dello spazzamento e del lavaggio delle strade, quando a fine anno abbiamo approvato in Giunta la Carta della Qualità del Servizio Integrato di Gestione dei Rifiuti sul territorio di Magenta, documento fondamentale perché finalizzato a garantire chiarezza e trasparenza nel rapporto tra il Comune e gli utenti del servizio”, spiega l’Assessore ad Ambiente ed Ecologia Simone Gelli.

Si tratta nello specifico del numero 800.91.30.12 in capo ad AEMME Linea Ambiente Srl e che va contattato solo in caso di reale emergenza: per la rimozione di rifiuti abbandonati laddove rappresentino criticità in tema di sicurezza, di quelli stradali a seguito di incidenti nel caso ostacolino la normale viabilità e per il rovesciamento dei cassonetti della raccolta stradale se questo crea impedimento alla circolazione.

“Con Aemme Linea Ambiente abbiamo avviato già da qualche mese il potenziamento della pulizia di strade e aree urbane intervenendo in modo specifico in zona nord, nelle frazioni, vicino all’Ospedale; si tratta di una attività ulteriore rispetto a quella normalmente prevista e che mira a ripristinare il decoro e l’igiene urbana in area più critiche o di maggior passaggio con operatori che rimuovono fogliame e rifiuti. Intendiamo ulteriormente rinforzare questa attività nei prossimi mesi e renderla sempre più mirata grazie anche alle indicazioni fornite dai cittadini che possono scrivere direttamente al Comune all’indirizzo segnalazioni@comune.magenta.mi.it”, conclude l’Assessore Gelli.