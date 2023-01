Sanremo. COLLA ZIO: In gara alla 73sima edizione del Festival della Canzone Italiana con “NON MI VA”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 16 gennaio 2023 – Il giovane collettivo musicale dei COLLA ZIO sarà in gara al Festival di Sanremo con il brano “NON MI VA”. Dopo aver partecipato a Sanremo Giovani con “Asfalto”, la band milanese è tra i sei progetti scelti per entrare a far parte del cast dei Big del Festival e si prepara a calcare il palco dell’Ariston.

Il brano con cui si presentano in gara, “NON MI VA” è un funk contemporaneo, colorato e fresco, un mix tra barre rappate e canto armonizzato in pieno stile COLLA ZIO. Parla dei momenti di insicurezza che ciascuno di noi attraversa e in cui capita di pensare “non mi va”. In questi momenti si tende a vedere tutto o bianco o nero, senza cogliere le sfumature. C’è sempre un sassolino nella scarpa, a volte ci dimentichiamo che c’è per tutti. Ricordarcelo può farci sentire meno soli.

I COLLA ZIO sono un giovane collettivo musicale milanese, tra i nomi più interessanti della nuova scena. Non amano definirsi, parlano di COLLA ZIO come una situa, una banda, una colla, appunto. Su questa fluidità la loro musica pianta fieramente le proprie radici e trova la propria identità, raccogliendo le influenze di ciascun membro del collettivo: barre e canto si alternano e si intrecciano su un tessuto sonoro pop complesso e variegato, che esplode dal vivo in tutta la sua energia.

Hanno pubblicato un EP, Zafferano, uscito per Woodworm e distribuito da Universal Music nel 2021. Nello stesso anno esordiscono dal vivo a Mi Manchi al Circolo Magnolia e durante il tour estivo condividono il palco con artisti come Rkomi, Lo Stato Sociale e Dola. Rockit e Italia Music Lab (SIAE) li hanno inseriti nei progetti da tenere d’occhio nel 2022. Proprio il 2022, con l’ingresso nel roster di Virgin Music LAS (Universal Music), è l’anno di pubblicazione di nuovi brani, chiara con gli amici e colleghi Selton, Ci rimango male quando sei puntuale e Tanto Piove. Tutte e tre sono entrate in scaletta nel tour che li ha portati durante l’estate in giro per l’Italia, aprendo i live di artisti come Michele Bravi, Psicologi, Dutch Nazari e Chiello. Tanta nuova musica e nuovi live attendono la band quest’anno.

I Colla Zio sono:

Andrea Armo Arminio – venticinque anni

Andrea Mala Malatesta – vent’anni per sempre

Francesco Glampo Lamperti – ventitre anni

Tommaso Berna Bernasconi – ventitre anni

Tommaso Petta Manzoni – ventun’anni