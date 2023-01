AB per il secondo anno consecutivo è tra le aziende certificate Top Employers Italia

Orzinuovi, 17 gennaio, 2023. Vincere è una sfida, confermarsi lo è ancora di più! Per questo siamo particolarmente orgogliosi di annunciare l’ottenimento da parte di AB per il secondo anno consecutivo dell’importante certificazione Top Employers. Come lo scorso anno l’azienda ha aderito al programma del Top Employers Institute, l’ente certificatore globale delle eccellenze aziendali in ambito HR. Questo risultato conferma che AB sta percorrendo il giusto cammino nel rendere i processi HR sempre più all’avanguardia e vicini alle esigenze di tutti.

La multinazionale da più di quarant’anni è a fianco delle aziende che vogliono accrescere la propria competitività attraverso l’adozione di soluzioni di sostenibilità energetica. Con il suo claim “ABetter Way” esprime la propria mission non solo verso i suoi 1.200 clienti in 20 Paesi nel mondo dove è presente, ma anche nei confronti degli oltre 1.200 dipendenti.

La partecipazione al programma di certificazione Top Employers consente ogni anno di mettersi alla prova, di misurare l’operato e di confrontarsi con le aziende che adottano le più innovative pratiche nella gestione delle persone, da sempre la più grande ricchezza per AB. Questo confronto è per l’azienda stimolo e ispirazione per fare sempre meglio e valorizzare i talenti. Quest’anno AB è cresciuta sotto tanti punti di vista e in varie aree, in particolare con l’implementazione del software Success Factors, che ha consentito di digitalizzare tutti i processi HR, accrescendone la velocità e l’efficienza.

“Da quando è iniziata la mia lunga ed emozionante avventura con AB ho sempre ritenuto che la più grande ricchezza della nostra realtà dovessero essere le persone che ogni giorno ci vivono e ci lavorano – afferma Angelo Baronchelli, Presidente di AB. La gestione delle risorse umane è una delle priorità dell’azienda e, nel continuo nostro percorso di crescita e sviluppo, da alcuni anni stiamo rivedendo anche i processi HR per renderli sempre più vicini alle esigenze delle persone e per far sì che l’esperienza quotidiana in AB sia sempre, oltre che produttiva, anche coinvolgente e ricca di stimoli. La conferma per il secondo anno dell’ottenimento dell’importante certificazione Top Employers ci rende molto orgogliosi del traguardo raggiunto e ci dà ancora più energia, rafforzando la nostra determinazione nel voler costruire uno stile di vita AB rispettoso delle persone e dell’ambiente. Un percorso che possa essere interessante per chiunque voglia condividere il nostro sogno di sostenibilità e di sviluppo”.

La Certificazione Top Employers è il riconoscimento ufficiale delle eccellenze aziendali nelle politiche e strategie HR e della loro attuazione per contribuire al benessere delle persone, migliorare l’ambiente di lavoro e il mondo del lavoro e viene rilasciata alle aziende che raggiungono e soddisfano gli elevati standard richiesti dalla HR Best Practices Survey.

La Survey ricopre 6 macro aree in ambito HR, esamina e analizza in profondità 20 diversi topic e rispettive Best Practice tra cui People Strategy, Work Environment, Talent Acquisition, Learning, Diversity, Equity & Inclusion, Wellbeing e molti altri.

David Plink, CEO di Top Employers Institute, dichiara: “È nei momenti difficili che emergono le eccellenze. E la riprova l’abbiamo sotto gli occhi, con i risultati della Certificazione Top Employers 2023. Abbiamo toccato con mano quanto siano state straordinarie le performance delle aziende certificate, quanto i Top Employers abbiano dimostrato di avere a cuore il benessere delle loro persone e si siano impegnati per migliorare le condizioni di lavoro, contribuendo così a migliorare collettivamente il mondo del lavoro.”

Il Programma Top Employers ha riconosciuto e certificato 2.053 Top Employers in 121 Paesi di tutto il mondo.