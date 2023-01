Cernobbio. Le 4 stagioni di Villa Erba – Primo appuntamento Il freddo gentile

Il progetto #CulturaVillaErba prosegue e si rafforza con una nuova proposta culturale realizzata in collaborazione con il Teatro Sociale di Como AsLiCo e con il patrocinio del Comune di Cernobbio che marcherà, con eventi artistici di alta qualità, tutto l’anno 2023. “Le 4 stagioni di Villa Erba” è il format proposto, una rassegna di quattro giornate, una per stagione, che accompagnerà il pubblico con eventi culturali di diverso genere, ad ingresso libero e accessibili a tutti.Il primo appuntamento, nella stagione invernale, sarà domenica 29 gennaio con Freddo gentile e vedrà alternarsi numerosi eventi dal mattino fino alla sera. Dai laboratori e spettacoli di Fata Morgana e Opera Education, alle arie d’opera de Il flauto magico con i cantanti di AsLiCo, fino ai concerti di Candlelight, creati da Fever e dedicati alle più belle colonne sonore del cinema internazionale.Seguirà, il 25 marzo con Energia a colori, la giornata dedicata alla primavera per passare poi a Parco in festa il 21 luglio fino ad arrivare all’autunno con Sentieri di foglie il 29 ottobre.Tutte le quattro giornate vedranno la Villa Antica e il Parco animarsi con spettacoli, concerti, laboratori, dal mattino fino a sera, per un pubblico eterogeneo, bambini, famiglie, ragazzi e adulti.Villa Erba rappresenta l’ideale punto di incontro tra territorialità e cultura: affacciata sul lago di Como, residenza di grandi figure storiche come l’industriale Carlo Erba e il regista Luchino Visconti, la Villa storica con il suo Parco secolare, nel quale trova spazio anche il moderno Centro Congressi, sono profondamente radicati nella storia e nella cultura, in un perfetto connubio con la natura che li circonda. Siamo felici ed orgogliosi di questa anteprima della programmazione dedicata alla “Cultura” di Villa Erba. Proprio così, nella programmazione degli eventi accanto a quelli “business” ora trovano spazio anche quelli culturali poc’anzi illustrati, ma ne seguiranno altri e nelle prossime settimane metteremo in cartellone eventi che si alterneranno tra il Parco, la Villa Antica e l’ex – Galoppatoio, in piena condivisone con il Comune di Cernobbio e con l’affidamento della Direzione artistica al Teatro Sociale – Aslico. Mi immagino quindi un dialogo continuo tra le due Ville complice la loro prossimità: Villa Erba e Villa Bernasconi. Sono certo che ricercando negli archivi troveremo eventi pubblici che coinvolsero gli storici proprietari: i Visconti di Modrone e i Bernasconi che, consci del loro ruolo sociale, ebbero il desiderio di aprire le Ville alla collettività, ora come allora. Filippo Arcioni, Presidente di Villa Erba Il Teatro Sociale di Como – AsLiCo e Villa Erba collaborano insieme da diversi anni con l’obiettivo comune della cultura, offerta a tutto il pubblico. Il Teatro Sociale riconferma il voler essere Teatro del territorio, offrendo spettacoli di diverso genere e per tutte le età, continuando con la collaborazione con gli enti e le associazioni, per creare una fitta rete di legami, nuove sinergie, confermando allo stesso tempo i rapporti stabiliti negli anni, come il fatto di essere da diversi anni referente artistico della Villa. Simona Roveda, Presidentessa Teatro Sociale di Como – AsLiCo All’interno del programma, rientreranno anche alcuni eventi della “vicina di casa” Villa Bernasconi che sarà possibile visitare gratuitamente in questi quattro giorni. Dal 26 gennaio (dalle ore 10.00 alle 18.00) sarà visitabile la mostra Ritratti in musica tra Otto e Novecento, a cura di Claudia Taibez ed Elena Franco: una selezione di ritratti fotografici dall’atmosfera Liberty e pittorialista, provenienti da una collezione privata. La mostra, realizzata in collaborazione con la Fondazione Arte Nova, prosegue fino al 20 marzo.Inoltre, domenica 29 gennaio, alle ore 15, è in programma il concerto con il violinista Tiziano Giudice. Con il patrocinio a questa nuova rassegna culturale proposta da Villa Erba e il Teatro Sociale Aslico, il Comune di Cernobbio vuole continuare a sostenere iniziative che coinvolgano sempre più cittadini nell’utilizzo degli spazi pubblici. In particolare, penso alle bellissime ville con i loro spazi verdi che impreziosiscono il nostro territorio e che devono essere considerate come risorsa culturale e paesaggistica a disposizione della collettività. Diamo così il benvenuto alla prima edizione di “Le 4 stagioni di Villa Erba” contribuendo in modo fattivo con iniziative che si realizzano a Villa Bernasconi, nell’auspicio che seguiranno tanti altri appuntamenti in sinergia”.Matteo Monti, Sindaco di Cernobbio