Rozzano. Regala una vacanza ai ragazzi di Casa Orca: la raccolta fondi di Balzo Onlus

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 17 gennaio 2023 – A sud di Milano, a Rozzano, Il Balzo Onlus si prende cura di bambini, adolescenti e adulti con disabilità cognitiva, autismo e sindrome di down. Si tratta di giovani che per vari motivi non possono più vivere con la loro famiglia.

L’associazione gestisce Casa Orca, dove vivono cinque ragazzi con disabilità cognitiva. Proprio per loro è stata aperta una raccolta fondi su GoFundMe per permettere un po’ di svago a questi ragazzi.

“Con il vostro aiuto vogliamo regalare la magia del mare a tutti loro, una piccola vacanza per prendersi del tempo per sé stessi, per godere delle cose belle delle vita, lontano per una volta dalle tante difficoltà che hanno dovuto affrontare. Per sperimentare quanto, per molti di noi, è assolutamente normale. Alcuni di loro non hanno mai fatto una vacanza, non hanno mai visto il mare, neanche una volta – spiegano dall’Associazione – La raccolta fondi consentirà di coprire le spese di: trasporto, vitto, alloggio per i ragazzi e i loro accompagnatori (necessari!) un piccolo guardaroba adatto alla vacanza e che resterà loro per molti anni: vestiti adatti, cappelli e costumi!”.

Per chi volesse contribuire la campagna è raggiungibile al link

https://gf.me/v/c/gfm/m7dc8u-xxxxxx