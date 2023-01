Milano. Centro storico: domato incendio in via Manzoni

(mi-lorenteggio.com) Milano, 17 gennaio 2023 – Stamane all’alba, in via Manzoni 45, nel centro storico cittadino, un incendio è divampato sul tetto di uno storico edificio del ‘800. Sul posto sono giunti tre equipaggi dei Vigili del Fuoco, oltre ai sanitari del 118, la Polizia e la Polizia Locale.

L’incendio, domato intorno alle ore 8.30, ha coinvolto anche una parte del tetto del palazzo a fianco, in via Manzoni 43. Nessun ferito e/o intossicato.

Invece, è morta poche ore dopo l’arrivo all’ospedale Niguarda di Milano, la donna di 79 anni vittima dell’incendio scoppiato ieri sera intorno alle 20.40 nel suo appartamento di via Val Daone, alla periferia Nord di Milano.

V. A.