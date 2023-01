Ensemble Salomone Rossi ad Amsterdam per il Giorno della Memoria 2023

Non manca, nel programma, anche Vivaldi, il musicista simbolo di Venezia, con una delle sue composizioni più famose da l’Estro Armonico , raccolta di concerti per violino e archi, con un ruolo altamente espressivo e virtuosistico per violino. Non è un caso che Marcello riprenda in parte lo stesso titolo, aggiungendo l’aggettivo poetico per distinguersi dall’opera di Vivaldi.