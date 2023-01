Rho. 27 GENNAIO – GIORNATA DELLA MEMORIA

Previsti quattro eventi proposti dall’Amministrazione comunale, A.N.P.I. Rho, A.N.E.D. e Centro Anziani di Passirana

(mi-lorenteggio.com) Rho, 18 gennaio 2023. In occasione della Giornata della Memoria che ricorda il 27 gennaio 1945, giorno in cui, alla fine della seconda guerra mondiale, i cancelli di Auschwitz furono abbattuti dalla 60esima armata dell’esercito sovietico, l’Amministrazione comunale, in collaborazione con A.N.P.I. Rho, A.N.E.D. e Centro Anziani di Passirana, con il patrocinio di Avviso Pubblico, propone quattro eventi:

24 gennaio 2023 ore 10.00

Inaugurazione in Villa Burba, Corso Europa, 291 della mostra I DEPORTATI DEL TRASPORTO 81, Bolzano-Flossenbürg 5-7 settembre 1944

Interventi previsti per l’inaugurazione:

Andrea Orlandi, Sindaco di Rho

Maria Rita Vergani, Vice Sindaco di Rho

Mario Anzani, Presidente A.N.P.I. Rho

Saluti scritti dei curatori della mostra Antonietta Arrighi e Marco Savini Presidente A.N.E.D. Pavia

Leonardo Visco Gilardi, Presidente A.N.E.D. Milano

Giovanna Pesapane, figlia del Maggiore Ubado Pesapane, soprannominato ” lo scrivano dei morti di Flossenbürg”

Silvia Rivetti, nipote del Generale Guglielmo Barbò di Casalmorano

Walter Gibillini, figlio di Venanzio sopravvissuto alla marcia della morte

Carmen Meloni, nipote di Pietro Meloni

Lettura dei saluti della Presidente di A.N.E.D. Verona, Diomira Pertini, figlia di Eugenio, deportato e ucciso a Flossenbürg, e nipote dell’ex presidente della Repubblica Sandro Pertini.

Dopo l’inaugurazione la mostra seguirà i seguenti orari:

da lunedì a venerdì 9.30-13.00, martedì e giovedì anche 16.00-18.30, sabato e domenica 16.00-18.30

La mostra termina il 7 febbraio 2023 .

26 gennaio 2023 dalle ore 9.30 – Piazza Visconti

Deposizione di fiori presso le 9 Pietre d’Inciampo dedicate ai deportati rhodensi nei campi di concentramento e sterminio nazisti e mai più ritornati: Giuseppe Cecchetti (via Molino Prepositurale 80), Pietro Meloni (via Don Tazzoli 2), Carlo e Mario Martini (Via Porta Ronca 2), Giovanni Barlocchi (via Giacomo Matteotti 4), Gaetano Bellinzoni (via Giacomo Matteotti 18), Ambrogio Farina (via Guglielmo Marconi 3), Angelo Moroni e Mario Quaroni (via San Carlo Borromeo 8). L’omaggio alle Pietre d’Inciampo dedicate a Pietro Meloni e Giuseppe Cecchetti avverrà a partire dalle ore 14.00 in via Don Tazzoli.

27 gennaio 2023 ore 21.00

Presso il Centro Anziani di Passirana, via Sant’Ambrogio, 6, letture dal libro “DESTINATARIO SCONOSCIUTO” di Katherine Kressmann Taylor.

L’evento è organizzato dall’Associazione Anziani di Passirana.

3 febbraio 2023 ore 21.00

Al Teatro Roberto de Silva, piazza Jannacci, 1, concerto “IO SUONAVO IL VIOLINO AD AUSCHWITZ”: canti, musiche, poesie e racconti proposti dall’Accademia Musicale Stabat Mater – Direzione artistica M° Donato Bruno.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al Tourist Infopoint in piazza San Vittore, 24. Si precisa che i posti sono molto limitati in quanto si darà precedenza alle scuole.

