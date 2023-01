L’IMPRENDITRICE E CANTAUTRICE MILANESE SCIARONC OMAGGIA LA FORZA DELLE DONNE IN “SUPERWOMAN”

(mi-lorenteggio.com) Milano, 20 gennaio 2023 – Imprenditrice, manager, autrice e cantautrice di successo, SciaronC approda in radio e su tutti i digital store con “Superwoman” (Made4Fame), il suo primo singolo ufficiale che ne risalta talento, carisma ed una potenza vocale degna delle più grandi popstar internazionali.

Meticolosamente avvolto da travolgenti sonorità Slap House intrise di frizzanti nuance Dance anni ’90 – curate dalla creatività di Dany De Santis -, il brano è un vero e proprio inno alle donne contemporanee, sempre più protagoniste consapevoli della loro quotidianità poliedrica e di una società che troppo spesso non richiede, ma impone loro, di destreggiarsi abilmente tra lavoro, famiglia, casa, collettività e responsabilità.

Donne indipendenti e intraprendenti, capaci di dribblare gli ostacoli della vita in virtù dei loro sogni e dei loro affetti più cari, determinate, ambiziose ma mai prevaricatrici, in costante evoluzione con se stesse pur rimanendo fedelmente connesse alle loro radici; donne che sognano in grande, ma sempre con i piedi saldi a terra, donne che amano il benessere e lo raggiungono, lo costruiscono, giorno dopo giorno con le proprie sole forze, senza dipendere da persone ed influenze esterne.

“Superwoman” è tutto questo e molto di più, è un encomio alla forza d’animo femminile scritto da una giovane e brillante rappresentante di una quota rosa che sa racchiudere in un unico colore tutte le sfumature dell’esistenza, riuscendo a padroneggiarle con estrema sensibilità e con quell’incredibile mix di dolcezza, eleganza, sensualità, energia ed efficacia che ognuna, in maniera del tutto unica e personale, porta dentro di sé. Ed è questa potentissima luce interiore che ha consentito a SciaronC di realizzare tutti i suoi sogni, continuando a crearne e conseguirne di nuovi: l’artista meneghina, titolare di Made4Fame, una prestigiosa azienda in perfetta linea con le sue attitudini e passioni, mediante questo pezzo, nato dalla proficua collaborazione con il suo team di musicisti e produttori ed il coreografo Lino Villa, incoraggia tutte le donne a riappropriarsi del loro super potere, quello di vivere una vita completa e appagante, senza il bisogno di aggrapparsi a relazioni nocive o a convenzioni e cliché distorti e obsoleti.

«Mi sono divertita molto a scrivere “Superwoman” – dichiara l’artista -, che è arrivata di getto, come una ventata d’aria fresca. È un pezzo che mi rappresenta sotto ogni punto di vista, ma in cui qualsiasi donna può ritrovarsi: dalle mamme che si dedicano a tempo pieno anima e corpo ai propri figli facendo le casalinghe, alle giovanissime che stanno tracciando il loro futuro, perché infondo, ognuna di noi è super, nessuna esclusa. Ciò che conta davvero, è non provare invidia verso chi ci circonda e continuare, step by step, ad essere le regine indiscusse del nostro castello più prezioso, quello che abbiamo nel cuore. “Superwoman” è una rivalsa su una cultura ancora troppo limitata e si pone l’obiettivo di incoraggiare all’azione le donne che, come me, vogliono uscire da uno spazio limitato per colorare fuori dai bordi».

Una rivalsa verso un mondo ancora troppo immerso nella disparità di genere, nel maschilismo e nel patriarcato, una bandiera di note e valori che simboleggia tutte coloro che, da donne, si impegnano quotidianamente per realizzare i propri desideri e apportare un cambiamento finalizzato ad una parità effettiva, priva di prevaricazioni e di un femminismo volto a primeggiare sull’uomo; un’uguaglianza globale in cui nessuno è migliore degli altri, perché ciascuno è unico e fondamentale per il conseguimento di un domani migliore.

«Ritengo importantissimo – conclude la cantautrice – continuare a coltivare, inseguire e raggiungere ciò che desideriamo, perché suppur ci chiamano e ci definiscono da sempre “sesso debole”, noi donne di debole non abbiamo proprio nulla e possiamo, anzi, dobbiamo, gettare le basi per un futuro di vera uguaglianza!»

“Superwoman” è accompagnato dal videoclip ufficiale, diretto da Made4Fame, che in maniera volutamente provocatoria, traspone in immagini la rilevante accezione del testo.

Grintosa, magnetica, versatile e incisiva, SciaronC rappresenta perfettamente la donna di oggi, una donna che sa chi e cosa vuole essere e si impegna costantemente per raggiungere i propri obiettivi.

Biografia.

SciaronC è un’imprenditrice, manager e cantautrice milanese. Nata nella città della moda e dell’arte, il suo habitat fin da piccola, avvia la sua brillante carriera nel settore musicale iniziando a scrivere testi per interpreti emergenti e fondando Made4Fame, illustre azienda meneghina volta allo sviluppo di percorsi ad hoc per giovani talenti. Autrice per molti astri nascenti del panorama musicale italiano ed estero, decide di mettersi in gioco in prima persona pubblicando, nel Gennaio 2023, il suo primo singolo ufficiale, “Superwoman”, che ne evidenzia carisma, attitude ed una potenza vocale degna delle più grandi popstar internazionali. Il brano è un inno alla forza interiore femminile, una bandiera di note e valori che incoraggia ogni donna a prendere in mano le redini della propria vita, liberandosi da convenzioni e cliché che per troppo tempo hanno permeato la cultura occidentale. Grintosa, magnetica, versatile e incisiva, SciaronC rappresenta perfettamente la donna contemporanea, una donna che sa chi e cosa vuole essere e si impegna ogni giorno per raggiungere i propri obiettivi, continuando a crearne e conseguirne di nuovi.