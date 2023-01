Rozzano. Festa di San Sebastiano, premiati gli agenti della polizia locale

(mi-lorenteggio.com) Rozzano, 20 gennaio 2023 – Come da tradizione, il 20 gennaio si è celebrato San Sebastiano Martire, patrono delle polizie locali. Per la speciale occasione in piazza Foglia si è svolta la benedizione delle auto in dotazione alla polizia locale cittadina, alla presenza dei Carabinieri della tenenza locale e della Protezione Civile. Successivamente, presso la sala consiliare del Comune, si è tenuta la premiazione pubblica degli agenti che si sono distinti in servizio nel corso dell’anno 2022.

E’ stato un momento importante in cui si è sottolineato il ruolo fondamentale che la polizia locale svolge quotidianamente nel nostro territorio, a tutela e salvaguardia di tutti i cittadini.

In particolare, il riconoscimento da parte dell’amministrazione comunale è stato espresso nei confronti di 15 agenti, 2 assistenti esperti, 4 vicecommissari, 1 commissario capo, 1 sovraintendente e 1 sovraintendente esperto. Tutte risorse impegnate in operazioni di diversa complessità concluse con successo.

Fra le attività che hanno visto impegnati gli uomini e le donne della polizia locale vi sono diversi arresti, sia per rapina che per detenzione di sostanze stupefacenti; ma anche fermi, fra cui quello di un latitante con mandato di arresto europeo che, proprio grazie alla professionalità della polizia locale, è stato individuato ed assegnato alle autorità competenti.

Un encomio speciale è stato rivolto inoltre all’unità cinofila in dotazione alla polizia locale, per essersi distinta nei servizi di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, lavorando in ausilio anche di altre forze di polizia locali e nazionali.

La collaborazione fra istituzioni e comunità continua ad essere fondamentale per ottenere un efficace controllo del territorio e prevenire azioni di tipo illegale. Proprio in una brillante operazione congiunta con le guardie ecozoofile per contrastare il fenomeno della vendita abusiva di cuccioli di cane, la polizia locale ha sequestrato e messo in sicurezza due esemplari di razza destinati al mercato illegale. Anche in questo caso la prontezza operativa è stata premiata con un elogio.

Lavorare per la sicurezza significa collaborare a tutti i livelli per puntare su strumenti e azioni che risultino efficaci e condivisi, un preciso impegno dell’amministrazione comunale per garantire il mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, insieme ad azioni per l’educazione alla cultura della legalità.

