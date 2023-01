Polizia Locale. Celebrazione di San Sebastiano a Buccinasco: ecco gli agenti premiati

(mi-lorenteggio.com) Buccinasco (20 gennaio 2023) – Comandante dei pretoriani, ovvero la polizia urbana di allora, San Sebastiano Martire, vissuto attorno al 300 d. C., è il santo patrono della Polizia locale che ne celebra la festività il 20 gennaio, giorno del martirio.

Per il terzo anno, il Comando della Polizia locale di Buccinasco ha celebrato la festa del suo santo protettore con una breve cerimonia. La celebrazione è stata l’occasione per il comandante Gianluca Sivieri per ringraziare agenti e ufficiali per lo spirito di servizio, l’impegno e la professionalità.

La cerimonia ha previsto la lettura della Preghiera della Polizia locale, la benedizione del personale di Polizia locale da parte del parroco don Enrico Porta e il saluto del sindaco Rino Pruiti.

Il comandante Sivieri, come ormai da tradizione, ha poi consegnato ad alcuni operatori elogi scritti riconoscendone i meriti per attività specifiche.

Premiati l’assistente Alberto Boscolo e l’agente Domenico Amatista per aver prestato i primi

soccorsi a un lavoratore ferito all’interno di un cantiere, accertando anche illeciti in materia di sicurezza sul lavoro; l’agente scelto Antonio De Domenico e l’agente Errico Gaviglia, per le indagini eseguite dopo un investimento sulle strisce pedonali che hanno permesso di individuare il responsabile fuggito senza prestare soccorso; il sovrintendente Gianluca Di Gioia, l’agente Domenico Varo e l’agente Luigi Russo per essersi adoperati personalmente per reperire e consegnare una bombola d’ossigeno a una persona affetta da patologie respiratore e positiva al Covid; l’agente Ciro Iacomino che, fuori servizio, ha consentito a individuare e assicurare alla giustizia due soggetti responsabili di reati attinenti alla tratta di minori; l’agente Alessia Pantaleo e l’agente Michele Cirillo per aver prestato soccorso a un’anziana disabile che vegliava sul figlio privodi vita, accedendo al suo appartamento da una finestra con mezzi di fortuna; il vice commissario Matteo Vecchiato e l’assistente scelto Corrado Macrì per aver organizzato il progetto “Insieme, più sicuri” coinvolgendo il personale del Corpo di Polizia locale e le associazioni del territorio,

consolidando il senso di vicinanza alla cittadinanza.

Attività e azioni importanti, compiute talvolta al di fuori del servizio, che dimostrano la dedizione al lavoro degli operatori di Buccinasco e il valore del Corpo.

