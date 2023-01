L’Allianz Powervolley nella tana di Verona per la 5^ giornata di ritorno

(mi-lorenteggio.com) MILANO, 21 gennaio 2023 – Quinta giornata di ritorno di Superlega per l’Allianz Powervolley Milano. La formazione di coach Piazza scenderà in campo domani pomeriggio al PalaOlimpia di Verona (h 15:30) per affrontare la WithU: dopo la vittoria casalinga della scorsa giornata con Modena, Milano è pronta per una nuova sfida.

Si avvia verso la fine il mese di gennaio dove in agenda i meneghini hanno segnati gli appuntamenti ora con Verona e il big match con Perugia (sabato 28 gennaio al Mediolanum Forum). Se la data del forum è segnata in rosso sul calendario, non è da meno l’appuntamento che vedrà impegnata Powervolley domani sera in terra scaligera, avversario di turno sarà Verona, già affrontata nella gara di andata del Campionato. In quell’occasione finì 3-0 per gli uomini di Stoytchev in casa dei milanesi dove ad emergere è stata la grande condizione fisica degli ospiti che non hanno ceduto nemmeno un set ai padroni di casa. Gli scaligeri, che hanno rappresentato la vera rivelazione del girone d’andata di SuperLega (4° classificata al termine dell’andata), sono reduci da un giro di boa complicato: quattro infatti sono le sconfitte subite, in serie Piacenza, Trento, Perugia e Taranto. La flessione degli scaligeri però non deve far abbassare la guardia a Piano e compagni, perché i padroni di casa cercheranno con le unghie e con i denti di crearsi le condizioni e le occasioni per ottenere il riscatto. Anche perché più volte abbiamo avuto la dimostrazione di un valore complessivamente alto del roster veronese che può contare non solo sul talento dello sloveno Mozic, ma anche sulla forza di Keita, e sulla qualità di Sapozhkov. Dal canto suo Milano, dopo la vittoria con Civitanova in Coppa Italia, è con il vento in poppa anche in campionato: dopo Siena, strappa tre punti preziosi anche a Modena, salendo così a quota 23 in sesta posizione (contro i veneti che scalano noni con 19 punti). Gli uomini di Piazza risponderanno con le armi a propria disposizione, cercando di non commettere passi falsi: il campionato ha dimostrato ampiamente che ogni gara ha una sua storia, l’obiettivo sarà ovviamente il successo per confermarsi in classifica e avvicinarsi alle posizioni nobili, e quindi confermare anche il buono stato di forma della squadra.

DICHIARAZIONE

Paolo Porro (Allianz Powervolley Milano): «La partita di domenica sarà una partita molto importante, contro quella che è sicuramente la squadra più fisica del campionato. Ci stiamo preparando al meglio alla gara, la stiamo studiando per prenderci la rivincita rispetto a quella che è stata, invece, la partita di andata all’Allianz Cloud, ce la metteremo tutta e non vediamo l’ora di giocarla».

PRECEDENTI

Il match Allianz Powervolley Milano – WithU Verona sarà il confronto numero 25 tra le due società. 10 vittorie per Milano, 14 per Verona.

EX

Leandro Mosca a Milano nel 2020/21 e nel 2021/2022, Nicola Pesaresi a Verona dal 2012/13 al 2015/2016 e nel 2017/18.

DIRETTA TV

Il match delle ore 15:30 WithU Verona – Allianz Powervolley Milano sarà visibile in diretta sulla piattaforma OTT Volleyballwolrd.tv.

PROBABILI FORMAZIONI

WithU Verona: Spirito – Sapozhkov, Mosca – Grozdanov, Keita – Mozic, Gaggini (L). All. Stoytchev.

Allianz Powervolley Milano: Porro – Patry, Loser – Piano, Ishikawa – Mergarejo, Pesaresi (L). All. Piazza.

Arbitri: Luciani – Curto. Terzo Arbitro: Florian.

Impianto: PalaOlimpia di Verona.