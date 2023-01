Furti in farmacia nel lecchese: prosegue l’azione di contrasto

(mi-lorenteggio.com) Lecco, 23 gennaio 2023 – I risultati dell’azione di contrasto dei furti ai danni di farmacie, avvenuti in provincia di Lecco nel 2022, che ha già consentito di individuare i responsabili ampia parte dei delitti, rappresentano «un evidente segnale dell’attenzione al fenomeno, che continuerà ad essere elevata nei prossimi mesi».

Lo ha sottolineato lo scorso 20 gennaio 2023 il prefetto della provincia Sergio Pomponio nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato in prefettura per esaminare il fenomeno, registrato in forte aumento (11 episodi l’anno scorso a fronte dell’unico caso nel triennio 2019-2021, caratterizzato comunque dalle misure restrittive per il contenimento della pandemia Covid-19).

Un’attenzione che, insieme al rafforzamento delle misure di difesa passiva da parte dei titolari delle farmacie, «si confida possa avere un importante effetto deterrente», ha aggiunto il prefetto, raccomandando sul fronte del potenziamento dei sistemi di difesa passiva l’implementazione degli impianti di videosorveglianza e dei dispositivi anti-effrazione.

Sotto questo aspetto, il presidente di Federfarma-Lecco, ringraziando le Forze di polizia, ha assicurato la più ampia sensibilizzazione degli operatori del settore per l’adozione di più efficaci misure di protezione.