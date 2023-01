Il Frecciarossa da Roma a Milano in 2 ore e 45 minuti

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2023 – Roma e Milano saranno collegate in 2 ore e 45 minuti con il Frecciarossa di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS. Parte lunedì 23 gennaio il nuovo collegamento ad alta velocità tra le stazioni di Roma Tiburtina e Milano Rogoredo: porte d’ingresso della Capitale e del capoluogo lombardo.

GLI ORARI

Frecciarossa 9682 Roma Tiburtina 5.30 con arrivo a Milano Rogoredo alle 8.15;

Frecciarossa 9681 Milano Rogoredo 20.44 con arrivo a Roma Tiburtina alle 23.29.

Il nuovo collegamento non effettua fermate a Roma Termini e a Milano Centrale, ma da Tiburtina e da Rogoredo grazie ad altre modalità di trasporto, tra cui le metropolitane o i servizi ferroviari urbani, è possibile raggiungere velocemente il centro e i distretti istituzionali, economici e turistici delle due città. Tutto ciò in un’ottica di integrazione e intermodalità e di minore congestionamento delle stazioni “di testa”, a beneficio, così, anche di una maggiore regolarità del servizio.

Grazie all’inserimento della nuova coppia salgono a oltre 47 i collegamenti con Frecciarossa che effettuano fermata nella stazione di Milano Rogoredo.

La nuova coppia rafforza la frequenza dell’offerta Frecciarossa tra la Capitale e il capoluogo lombardo. Sono infatti 90 i collegamenti giornalieri Frecciarossa tra Roma e Milano. Ai 2 Frecciarossa NO STOP Roma Tiburtina – Milano Rogoredo in 2h 45’ si aggiungono 7 Frecciarossa NO STOP Roma Termini– Milano Centrale in 2h 59’ e 81 Frecciarossa Roma-Milano con fermate intermedie e tempi di percorrenza a partire da 3h e 08’.