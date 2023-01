LAURA WRONOWSKI, ROGGIANI (PD): LA SUA STORIA CONTINUERÀ A VIVERE IN NOI

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 gennaio 2023 – “Dopo Giovanni Marzona, scomparso il nove gennaio, oggi ci ha lasciato a 99 anni la staffetta partigiana e giornalista Laura Wronowski, custode della Resistenza, della libertà e della democrazia. Ricorderemo sempre Wronowski per il suo coraggio e per la sua straordinaria dedizione e caparbietà. Contro l’oppressione del regime nazifascista, giovanissima scelse la strada dei monti. Nipote di Matteotti, con la conoscenza e la cultura che l’hanno sempre contraddistinta, continuò a essere testimone di quegli anni facendo Memoria”. Lo scrive su Facebook la deputata e segretaria del Pd Milano Silvia Roggiani.

“Proprio a cinque giorni dal 27 gennaio la città perde una grandissima milanese – ha aggiunto -. La sua storia continuerà a vivere in noi, non indietreggeremo nemmeno di un passo per i valori che hanno spinto Wronowski a unirsi alla Resistenza. La mia più sincera vicinanza alla famiglia e all’Anpi in questo giorno di dolore”.

