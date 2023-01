Robecchetto/Al via il corso di lingua italiana per stranieri

(mi-lorenteggio.com) Robecchetto, 23 gennaio 2023 – A Robecchetto con Induno, presso la biblioteca civica “Alda Merini”, in via Novara, ogni mercoledì dal 25 gennaio al 29 marzo 2023, dalle ore 9.30 alle 11.30, si potrà partecipare a un corso gratuito di lingua italiana per cittadini stranieri, comprensivo di libro di testo e materiale didattico.

«Si tratta di un’iniziativa promossa dall’Amministrazione comunale in collaborazione con l’associazione “Amici della Biblioteca” per agevolare in modo concreto i processi di inclusione sociale nella nostra comunità di cittadini stranieri, partendo dalla loro conoscenza della lingua italiana. – affermano il sindaco Giorgio Braga e l’Assessore Marta Langè – È anche l’occasione per incontrarsi, confrontarsi e socializzare».

Per iscriversi occorre compilare il modulo da richiedere presso la Biblioteca. Ci sono 15 posti disponibili. Ulteriori richieste andranno a costituire una lista d’attesa per il ciclo successivo, che andrà da aprile a giugno.